澳洲不乖 紅酒煤礦慘了 老謝爆陸害到誰？

中澳關係惡化，貿易爭端不斷，大陸祭出各種報復手段。財信傳媒董事長謝金河表示，先是澳洲出口到中國大陸的海產，因為出關技術阻攔，接著澳洲出口到中國最大宗的紅酒和煤礦、鐵礦砂等也遭抵制，影響所及，造成煤價上漲，甚至造成中國很多個城市缺電、限電，對老百姓生活造成影響。

謝金河在臉書發文指出，中國大陸用經濟的手段制裁不聽話的國家，過去一打就奏效，因為透過貿易手段，很多資源主要生產國最大宗產品都是輸往中國，也只有中國有那麼大的胃納量，因此，全世界都不敢得罪中國，澳洲更是如此。

「去年中澳雙邊貿易金額達2350億美元，占澳洲進出口總額的26.4％，而澳洲對中國的出口1530億美元，更占出口比重32.6％，最具代表性的是澳洲紅酒出口，有9成是賣到中國，中國不進口澳洲紅酒，這個衝擊有多大？大家可以想像。」

「過去中國透過貿易手段，讓全世界的國家，沒有人敢跟中國說不。」謝金河表示，即使是歐洲最大的德國，因為中國是德國汽車最大巿場，梅克爾也不敢跟中國說不。這次澳洲硬起來，兩國關係交惡愈演愈烈，雙方似乎都在測試底限。但對市場帶來的衝擊似乎愈來愈大。

中國不進口澳洲的煤礦，已造成煤價不斷地上漲，甚至造成中國很多個城市缺電、限電，對老百姓生活造成影響。而禁止鐵礦石進口，也造成鐵礦砂價格大漲，也影響全球鋼鐵產業。這幾個月，銅價從4601美元大漲到8000美元以上，鉛、鋅、鋁、鎳、錫等非鐵金屬價格都顯著上揚。

謝金河認為，「這個失衡的世界，失速的經濟列車，可能會繼續下去。」

（中時新聞網 吳美觀）

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