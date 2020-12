驚！美數百萬禽鳥離奇暴斃 死前舉動詭異

美國受新冠病毒衝擊之際,數百萬隻鳥近期也在短時間內離奇暴斃,不過專家排除了病毒、寄生蟲等因素,認為這些鳥比較可能死於飢餓,終極罪魁禍首來自野火肆虐。目擊者指出,這些鳥死前出現詭異舉動,牠們多半喪失活力,停在馬路上任由車子撞上,或是飛行時直接撞上大樓。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,今年8月20日,位在美國墨西哥州的美軍白沙飛彈試驗場(White Sands Missile Range)及白沙國家保護區(White Sands National Monument)突然出現數百隻禽鳥屍體,當初官方認定是單一事件,不過後續至9月初,包括新墨西哥州多個地區、亞利桑那州、科羅拉多州、德州等也陸續出現大量禽鳥集體暴斃事件。

這些死鳥涵蓋包括鷹、麻雀、黑鳥等多個品種。新墨西哥州立大學(New Mexico State University)生物學家黛絲蒙德(Martha Desmond)表示,「看看這個範圍,我們就知道這是一個非常大的事件」,她說暴斃的禽鳥數量可能多達「成千上萬隻」,甚至「數百萬隻」。

各地居民、生物學家也通報看到禽鳥死前出現怪異舉止,例如目擊者看到燕子坐在地上任由人類靠近,也有禽鳥看起來無精打采、反應遲鈍,最終被汽車撞死。

新墨西哥州遊獵和魚類局(New Mexico Department of Game and Fish)檢驗了40隻禽鳥屍體,目前已經排除了細菌、病毒、寄生蟲、殺蟲劑等因素,初步判斷鳥類大量暴斃是因為飢餓,因為幾乎每一隻鳥看起來都異常瘦弱。

檢驗結果顯示,高達80%的屍體樣本都有飢餓現象,一些症狀包含胃裡沒有食物、腎臟衰竭、乳房肌肉嚴重萎縮等。剩下20%的樣本則是狀況差到無法檢驗。

生物學家也排除夏天森林野火導致的濃煙毒害,不過仍認為野火是間接因素。專家指出,野火可能迫使候鳥提早開始進行冬季遷徙,這些禽鳥尚未儲存足夠的體脂肪,因此無法撐過長途旅行。

另一方面,部分鳥類可能為了避開濃煙,改變遷徙路徑,導致身體負荷增加,最終筋疲力竭。

新墨西哥州遊獵和魚類局也指出,9月初天氣異常變冷,氣溫降至零度以下也加劇這場危機,風、雪可能導致候鳥在飛行時迷失方向,一頭撞上建築物,有些鳥被車撞上、倒在地上,牠們最終因為過於寒冷喪命。此外,氣溫驟降也可能導致昆蟲死亡,讓這些禽鳥失去補充能量的食物來源。

文章來源:Hundreds of thousands of birds died of starvation in the southern US after being forced to migrate early due to wildfires raging in the west, reveals new report

(中時新聞網 吳映璠)