美股︱道指標普終止連三升 英特爾逆勢飆

市場看好美國新一輪紓困方案持續推動，華爾街股市周二（29日）開盤延續前一交易日漲勢，三大指數皆再度刷歷史新高，道瓊工業指數盤中一度勁揚184點，標普500指數及那斯達克指數盤中上漲逾0.5%；然而眾議院雖通過將現金發放加碼至2,000美元，該方案卻在參議院受阻，拖累美股破頂後回吐漲幅，三大指數皆收黑，道指及標普結束連續三個交易日的漲勢。

美國眾議院於周一（28日）表決通過，將紓困方案中發放的現金金額自600美元提高至2,000美元，該措施於周二提交參議院表決，但參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）阻止了參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）試圖加快法案通過的腳步。美國總統川普周二在推特上喊話，600美元對於民眾完全不足，要求參議院盡速通過法案、將金額提高。

蘋果股價在連日漲勢後下跌，收盤下挫1.33%，家得寶（Home Depot）下挫1.14％，領跌道指。不過英特爾的強勁表現抵消了部分損失，此前美國避險基金 Third Point 表示英特爾已輸給了台積電、三星和 AMD，並敦促英特爾探討戰略替代方案，消息傳出後，英特爾跳空大漲，收盤勁揚4.93%。