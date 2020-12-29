美眾院放行紓困加碼案

民主黨主導的眾議院周一（28日）以275票贊成、134票反對，通過總統川普要求將紓困支票提高到2,000美元的法案。接下來該案將送交共和黨掌控的參議院進行表決，能否過關恐怕還是未知數。

川普曾在上周揚言，如果國會不把對個人發放的紓困支票從600美元提高到2,000美元，並且刪減其他不必要支出，他將拒絕簽署這項高達9千億美元的財政紓困案。不過鑒於他與國會的爭執恐讓聯邦政府陷入停擺危機，川普周日（27日）還是做出妥協，簽署了紓困案與政府支出法案，但仍持續要求2,000美元的紓困支票。

然而川普對加碼紓困支票的堅持，卻意外與民主黨議員的立場一致。這也促使川普離任前，民主黨議員罕見用投票方式支持川普的要求。

在周一眾議院表決中，投下贊成票的民主黨議員有231人、共和黨則有44人；投下反對票的民主黨有兩人、共和黨130人、另外兩名則是無黨派議員。

目前還不清楚這項法案送交參議院後的命運如何。先前有些共和黨議員抱怨加碼紓困支票恐導致紓困案規模將激增數千億美元支出。

根據美國稅收聯合委員會估計，如果把發放給民眾的支票金額增到2,000美元，料將多花費4,640億美元。

參議院周二（29日）將集會，該院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）已表示會竭盡全力尋求該案在參議院過關，不過參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）周日雖對川普簽署紓困案表示歡迎，但並未提到參議院對於此案表決有任何計畫。

另外日前遭川普否決的7,400億美元國防授權法案周二則被眾議院以322對87票通過反對總統的否決權。參議院周二會議也將對此案進行討論，如果該院也以絕對多數表決通過，這將是川普在任內，首次遭到國會推翻否決權。