美制裁涉軍陸企 再爆1殺招

上個月，美國總統川普簽署一項行政命令，瞄準其他中國軍方背景企業，禁止美國人對其投資，但傳出財政部將從寬執行而造成意見分歧。最新消息指出，美國財政部昨(29)日強化禁止美國人投資與中國軍方有關企業的指導意見內容，明確將黑名單中的「子公司」納入禁令範圍，封殺威力進一步擴大。

該行政命令適用於具道瓊,標普,那斯達克,股票,股市軍方背景的中國企業，包括華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團及熊貓電子集團等。

《路透》報導，美國高層對中企黑名單涉及的「子公司」和「關聯企業」是否要納入禁令範圍意見分歧。美國財政部昨已在網站上發布FAQ指南澄清，11月發布的禁令將適用於，中國軍方擁有或控制中企的指數股票型基金 (ETF) 和指數基金，以及這些中企的「子公司。」

此前，該禁令將禁止美國公司和個人直接或通過基金擁有這些中國企業的股份，從2021年1月11日起，美政府禁止個人或企業購買或投資納入這些中企的新興市場基金，還限定在明年11月11日之前撤回中企相關證券投資。另外，財政部還補充計畫列出另1份名單，內容為中國軍方控制50%或以上的公開交易實體。

文章來源：REUTERS

（中時新聞網 葉明芳）