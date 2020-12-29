日經指數大漲 創逾30年新高

美國將加碼新冠援助金的樂觀預期，為投資人的風險偏好帶來提振，周二日經指數創下逾30年收盤新高。

周二日經225指數收漲1.63%，為27,292.37點，創下1990年8月16日以來新高，並創下6月中旬以來單日最大漲幅。

東證一部指數收漲1.74%，為1,819.18點，創下2018年10月來新高。

Monex Securities首席策略師Takashi Hiroki表示，今天買進股票的投資人，是在為2021年建立新部位。

美國總統川普簽署2.3兆美元的新冠紓困案與政府支出法案，使投資人對經濟復甦前景更為樂觀，激勵隔夜美股三大指數同步創下歷史新高。

美國眾議院周一晚間表決通過，將新紓困案中的直接發放現金金額從600美元提高到2,000美元，亦為市場帶來有利的氛圍。

此外，美國、歐洲與日本等主要央行維持寬鬆貨幣政策立場，以及一連串新冠肺炎疫苖的正面消息等，都是本月以來的利多題材。

分析師表示，雖然後市可能不會像11月行情漲得那麼快，但日股可望在接下來一至兩個月持續走強。

東證33大類股僅兩個類股收黑，高度周期型的航空股與陸運股表現最佳，分別漲4.46%與2.63%。

在日經指數中，以大日本住友製藥大漲16.47%，表現最佳，其次為重工業公司IHI Corp漲6.17%與橫河電機（Yokogawa Electric）漲5.11%。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）