疫情慘重全球股市仍漲不停 原因1數字就能解釋

新冠疫情今年掀起2波巔峰，全球大型經濟體除中國都陷入經濟衰退，但金融市場卻異常熱絡，MSCI（明晟）全球指數較3月低谷已飆漲近66%，而且每次回調都變進場時機，黃金、比特幣也走高，外媒分析，認為這種金融市場和實體經濟大幅乖離現象其實只要1數字就能解釋，14兆美元（約397.1兆台幣）。

14兆美元代表什麼？答案是今年美國、中國、歐元區各國、日本與其他８個大型經濟體增加的貨幣供應量，是2003年來之最。據統計，12個大型經濟體今年貨幣總供應量達94.8兆美元。

大量印鈔當然是主因，但這個原因如何推升股市、黃金、比特幣？和各國中央銀行做法有關，受限各國法令不同，央行當然也會採取不同行動，大量注入金融市場還有購債成為股市推手。由於大量購債讓全球債券收益率跌到1%以下，其中收益率轉負的規模甚至高達18兆美元，當然迫使非政府機構投資者大量出走，轉向更有利可圖的股市等領域。

股市有各國央行直接挹注的資金，又有法人從債券轉出的資金，自然水漲船高。分析認為，與實體面偏離過大造成的泡沫憂慮，加上貨幣過度寬鬆令投資人懷疑起貨幣價值，黃金、比特幣等避險資產因而也受惠。

分析指出，雖然有許多人擔憂現有增加貨幣供應來刺激經濟作法只短多長空，央行對市場過度支持有礙健全機制，甚至貧富分化也因此加深，但可能要到數年或一個世代後回頭檢視，才知道現有作法是否培育過大泡沫，但是如果什麼都不做，後果可能會更難想像。

（中時新聞網 王毓健）