網購暴增 美國最繁忙港口塞爆

從今年上半年開始，通過美國最繁忙的洛杉磯貨櫃碼頭區的貨運量大幅增加，反映出該港口業務的反彈，以及消費者習慣的改變。

洛杉磯港執行董事沙羅卡（Gene Seroka）周一接受媒體訪問時表示，2020年下半年碼頭貨運量較上半年成長5成，裝載貨物的船隻停泊海上等待碼頭開放的情況很常見，而這都是因為美國消費者習慣的改變，「我們不買服務，而是購買商品」。

貨運量激增導致該海港的供應鏈吃緊，這與今年春季的景況形成鮮明對比，當時因新冠肺炎疫情使全球經濟陷入衰退，貨運數量隨之暴跌。

隨著零售商在居家防疫的世界中看到網路訂單與電商業務激增，全美港口的卸貨也因此大幅拖延，所需倉儲空間十分短缺。

沙羅卡表示，洛杉磯港口預期需求將增加。過去20年間，這個南加州港口一直是北美最繁忙的貨櫃港口，容納17%的美國所有貨運量。

洛杉磯港在11月登錄89萬個相當20尺櫃的貨物，較去年同期成長22%，部分即由節日購物訂單所驅動。洛杉磯港務局表示，來自亞洲的進口量迭創歷史新高。而在過去25個月中有23個月，港口出口量下滑，部分歸咎於對中國的貿易政策。此外，強勢美元也是原因之一。

自8月起，每月平均貨運量逼近93萬個的20尺櫃，沙羅卡表示到年年底了這樣的現象並不尋常，而且可能再持續幾個月。他表示，洛杉磯港已經全力發展數位化經營，使貨運時程與物流情況達到最佳化，他並表示：「港口已經塞爆」。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）