脫歐還沒完 英拚與澳、印簽貿易協議

在與歐洲聯盟（歐盟）就脫歐之後關係達成協議後，英國積極和其它國家取得貿易協議，今日將首先與土耳其簽署新的貿易協議。英國外相拉布27日晚於《每日電訊報》撰文稱，英國現正尋求與澳洲、美國和印度-太平洋地區國家達成貿易協議。此外，歐盟成員國批准脫歐協議2021年元旦暫時生效，就等英國國會批准後與明年1月1日正式生效。

拉布文中特別提到，英國願與世界各國取得貿易協議，尤其未來有著巨大市場增長潛力的印度-太平洋地區。拉布寫道，英國首相強森下個月（1月）將訪問印度，期能促進英國和這個全球最大民主國家的經貿關係。強森將與印度總理莫迪一起參加印度的國慶日（共和國日）慶祝活動。

英國明年元旦「脫歐」之後，雙邊貿易談判將是英國推行國際策略的重點之一。英國目前正與美國、澳洲、紐西蘭等重要貿易夥伴就簽署貿易協議進行談判，但進展緩慢。

今年10月，英國與日本正式簽署全面經濟夥伴關係協議，這是英國推動脫歐之後所達成的第一個重大貿易協議。然而英日兩國貿易量只占英國對外貿易的2％。今年11月，英國與加拿大達成延續性貿易協議，以確保脫歐過渡期結束後，英加兩國貿易關係維持穩定，雙方同意明年起就新的貿易協議展開談判。

（中國時報 楊明暐）