歐股連四漲 疫苗、美國紓困案是關鍵

美國通過等待已久的紓困刺激方案，讓德國股市創新高紀錄，以及脫歐談判完成，和歐盟開啟大規模疫苗接種計畫，讓歐股周一收盤強勁，來到近10個月高點。

周一泛歐Stoxx 600指數漲2.60點或+0.66%，為398.58點，為連續第四個交易日的上漲。德國股市大漲1.5%，DAX指數來到歷史新高。

美國總統川普簽署了總計2.3兆美元的疫情支援和政府支出法案，推升近期經濟前景。

歐盟周日開啟新冠疫苗接種計畫，會員國紛對老年人和醫療人員進行首波接種，讓市場寄望明年下半能回歸正常生活。

英國與歐盟在上周四聖誕假期開始之時，簽定了新的貿易協定，維持了許多既有的雙邊貿易關係，並縮減了脫歐造成關係中斷的規模。

德國食物運送公司Delivery Hero上漲9.1%。該公司賣掉南韓食物運送App公司Yogiyo，作為監管單位批准其收購南韓另一食物運送App公司Woowa Brothers的條件之一。

德國汽車股高漲，推升DAX指數表現。德國為英國最重要汽車供應國，英歐新的貿易協定，掃除了雙方供應鏈的監管疑慮。

然而英國與歐盟的關係在許多方面仍待解決，也許會延續數年。

荷蘭科技公司Prosus跌在泛歐指數的墊底。中國對阿里巴巴展開調查，Prosus擁有對阿里持股。

法國CAC 40指數和西班牙IBEX指數分別上漲約1.2%和0.5%；倫敦股市因節禮日假期而休市。

（時報資訊 張朝欽）