川普出口管制重手連發 美媒嘆「自打巴掌」

美國總統川普（Donald Trump）卸任進入倒數計時，仍連續對中國企業祭出各種打擊，美國雅虎（Yahoo!）刊載專欄作家史密斯 （Noah Smith）文章，指出美國無法靠築牆自守與中國科技業競爭，出口管制是相當危險的武器，使用後美國傷得比大陸還重。

史密斯以《美國無法靠築牆自守與中國科技競爭》（America Can’t Compete with Chinese Tech by Walling Itself off）為題，指出即將繼任總統拜登（Joe Biden）已宣示不會立刻撤銷川普的關稅武器，顯示中、美2超級大國間永久性經濟競爭新時代已經來臨，他也讚許川普限制中國投資或收購美企，因為收購已經太氾濫，而中方除了資金根本帶不來技術或其他附加價值。

但對於使用出口管制，史密斯認為並不聰明，雖然對華為、中芯國際制裁，特別是前者，已經看到很明顯效果，但「阻止商業機密從美國洩漏到中國是一回事，但是試圖粉碎中國科技業是項艱鉅任務，而且看起來不太可能成功。」

他認為當前各國在貿易時都有專業化傾向，例如美國擅長軟體，日本擅長汽車製造，台灣擅長製造半導體，因此要中國融入世界經濟卻又沒有專業而具國際競爭力的產品，想法並不現實，「中國已經不再是2000年代低成本的組裝平台，技術人才和累積知識已經達到世界一流水準。總有些國家、某些人會想買中國的高科技產品，美國將無法阻止。」

而且若中國無法購買美國製造商產品，會轉向歐洲、日本採購，如果美國連這種方式也要阻止，結果就只是中國發展出技術，學會自己製造。重大的長期結果就是美國製造商的收入損失，還有永久被拒絕於中國市場之外。

史密斯援引報告指出，中國佔美國半導體商收入1/4，但中國只有5%半導體來自美國，因此誰是較易受傷、損害較重的那邊顯而易見。而美方禁止使用到美國技術的產品賣給中國，也可能導致美商在中國以外的地區失去業務，同時阻止海外廠商到美國投資。

他建議美國使用其他方法來限制中國軍事技術應用範圍，例如使用讓世界遠離華為的5G技術的類似手段，還有增加投資來升級自身技術產業，因為出口管制對經濟競爭實在過於危險，傷人之餘可能傷及自身更深。

（ 中時新聞網 王毓健）