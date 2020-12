川普出口管制重手連發 美媒嘆「自打巴掌」

美國總統川普(Donald Trump)卸任進入倒數計時,仍連續對中國企業祭出各種打擊,美國雅虎(Yahoo!)刊載專欄作家史密斯 (Noah Smith)文章,指出美國無法靠築牆自守與中國科技業競爭,出口管制是相當危險的武器,使用後美國傷得比大陸還重。

史密斯以《美國無法靠築牆自守與中國科技競爭》(America Can’t Compete with Chinese Tech by Walling Itself off)為題,指出即將繼任總統拜登(Joe Biden)已宣示不會立刻撤銷川普的關稅武器,顯示中、美2超級大國間永久性經濟競爭新時代已經來臨,他也讚許川普限制中國投資或收購美企,因為收購已經太氾濫,而中方除了資金根本帶不來技術或其他附加價值。

但對於使用出口管制,史密斯認為並不聰明,雖然對華為、中芯國際制裁,特別是前者,已經看到很明顯效果,但「阻止商業機密從美國洩漏到中國是一回事,但是試圖粉碎中國科技業是項艱鉅任務,而且看起來不太可能成功。」

他認為當前各國在貿易時都有專業化傾向,例如美國擅長軟體,日本擅長汽車製造,台灣擅長製造半導體,因此要中國融入世界經濟卻又沒有專業而具國際競爭力的產品,想法並不現實,「中國已經不再是2000年代低成本的組裝平台,技術人才和累積知識已經達到世界一流水準。總有些國家、某些人會想買中國的高科技產品,美國將無法阻止。」

而且若中國無法購買美國製造商產品,會轉向歐洲、日本採購,如果美國連這種方式也要阻止,結果就只是中國發展出技術,學會自己製造。重大的長期結果就是美國製造商的收入損失,還有永久被拒絕於中國市場之外。

史密斯援引報告指出,中國佔美國半導體商收入1/4,但中國只有5%半導體來自美國,因此誰是較易受傷、損害較重的那邊顯而易見。而美方禁止使用到美國技術的產品賣給中國,也可能導致美商在中國以外的地區失去業務,同時阻止海外廠商到美國投資。

他建議美國使用其他方法來限制中國軍事技術應用範圍,例如使用讓世界遠離華為的5G技術的類似手段,還有增加投資來升級自身技術產業,因為出口管制對經濟競爭實在過於危險,傷人之餘可能傷及自身更深。

