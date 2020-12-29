分析師警告特斯拉恐翻車 下場就像這家公司

富國證券（Wells Fargo Securities）股票策略主管哈維（Chris Harvey）發表明年度預測，稱特斯拉（Tesla）恐像1990年代末的媒體之王AOL（美國線上），擁有改變遊戲規則的技術，但未能跟上科技和競爭對手快速發展，市值崩盤。

AOL曾是美國網際網路服務提供業霸主，2000年與時代華納（Time Warner）合併後失去創新能力，儘管2009年再次獨立，試圖轉型為廣告與內容提供商失敗，無法挽回蒸發掉98％的市值，最終於2015年被美國電信公司威訊（Verizon）收購，停牌當天股價49.99美元。

哈維稱，1999年後許多科技和成長型公司因為網際網路泡沫破裂損失市值50％到100％，在2020年一切會發生得更快，以前崩盤可能要12個月的時間，現在只需要6個月，市場傳聞蘋果（Apple）將打造自動駕駛電動車也是特斯拉利空。他認為現在應該將目光轉向那些被疫情打擊慘重的低價價值股，因為股票是有周期性的。

特斯拉今年寫下多項突破，股價上漲近700％，連5季盈利，產量上看50萬輛，被納入標普500、100指數。在納入標普指數正式生效前，特斯拉一度漲到近700美元，上周一（21日）正式掛牌後隨著投機者獲利了結出場，股價回調，本周一（28日）收盤小漲0.29％，盤後小跌0.19％，暫報662.44美元。

（中時新聞網 王毓健）

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