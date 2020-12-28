美股︱蘋果強漲3% 道指收漲204點刷新高

美國總統川普一改先前反對態度，於周日（27日）簽署9,000億美元的新冠紓困方案，為2020年最後交易周增添動力，推升美股三大指數於周一（28日）開盤便衝上新高。在蘋果及迪士尼的帶動下，道瓊工業指數盤中一度勁揚逾300點，收盤漲幅收斂至204點，寫下收盤新高。

川普於27日簽署了總額高達2.3兆美元的法案，當中包括9,000億美元的新冠紓困案與1.4兆美元的政府支出案，使政府免於停擺危機，並且將向美國民眾提供失業救濟。對於方案中僅對美國民眾發放600美元，川普早前表明不滿，認為應將金額提高至2,000美元，而此一提議獲得眾議院議長裴洛西贊同，周一（28日）眾議院將對此進行投票。

周一的漲勢再度為市場迄今為止的強勁表現添柴火，標普500指數在2020年攀升了15.6％，道瓊工業指數上漲6.5％，由於疫情期間科技股備受寵愛，推升那斯達克指數今年以來飆升了43.8％。