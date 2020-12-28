9,000億美元紓困案 川普簽了

一反先前揚言封殺到底的立場，美國總統川普周日（27日）簽署9,000億美元的新冠紓困案與1.4兆美元的政府支出案。總額高達2.3兆的法案獲得簽署，意味著美國政府機構免於29日起停擺的危機，1,400萬名民眾得以恢復領取失業補助。



受到這項消息的激勵，美股在年終最後一周的首日大漲，三大指數同創盤中新高。道瓊工業指數漲幅為0.6％，標普500與那斯達克綜合指數同步上漲0.7％。



川普先前不滿政府支出法案撥出過多經費在特殊利益與海外援助，同時認為紓困案發放給民眾的現金過少、應從600美元加碼至2,000美元，因此不願簽署法案，但他周日在兩黨議員的壓力下屈服。外界並不知悉川普突然改變心意的原因，但美國國會兩黨對於此事樂見其成。



川普在聲明中重申對於發放現金僅600美元的不滿，同時要求國會刪除支出法案部分「浪費金錢」的項目，甚至揚言要送給國會「修改版本」，但這些言論僅停留在建議層次，國會並不需要照辦。



在眾院掌握多數的民主黨回應，會避免法案內容如川普所言遭到更動。在川普簽署法案後，民主黨趁勝追擊，眾院28日將針對發放給民眾多少紓困金額進行表決。事實上，發放2,000美元一直是民主黨團的提議。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）多次呼籲，共和黨人應支持紓困金額至2,000美元的提案，這一點難得與川普達成共識。



川普簽署規模1.4兆美元的政府支出法案，令美國政府機構得以持續運作至明年9月，數百萬政府員工生計不至於陷入困難。



至於新一輪9,000億紓困方案，內容除了發放給民眾現金並延長加發300美元聯邦失業補助外，還包括提供薪資補貼幫助小型企業度過疫情難關、協助學校重新開放，並為病毒檢測與疫苗分配提供逾500億美元援助等。



許多經濟學家認為，法案中的紓困金額應該更高，以協助經濟恢復正常運作。但他們同時也表示，美國經濟備受疫情衝擊，提供給民眾立即支援依然是迫切的任務。