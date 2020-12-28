美民間基建投資 熱情澆不熄

基礎建設是拜登競選時的政見重點，儘管在美國國會兩黨對峙情況下，大規模的基建法案能否順利過關，前景仍不明朗，但這並未澆熄民間對基礎建設的熱情，根據最新數據，年基建投資規模持續攀高。

拜登政見包含2兆美元的「綠色新政」，意在升級全國基礎建設與打擊氣候變遷，包括重建全美道路、橋樑等基礎設施，透過電網減少排碳，鼓勵人們改開電動車以及籌措打造零排放大眾運輸的資金。

然而，共和黨在明年1月初喬治亞州參議員決選後掌握參議院的機率相當高，使得拜登若要執行他提出的政見，恐怕更添難度。就算民主黨拿下參眾兩院，或是與共和黨達成共識，也無法肯定這些法案是否包含鼓勵地方政府與民間投資者合夥的條文，尤其民主黨向來反對公共資產私有化。

儘管如此，由最新數據來看，民間投資人對基礎設施的興趣未受打擊。根據Preqin資料，2020年到12月8日止，北美基建交易達889億美元，雖然低於去年創紀錄的2,265億美元，但高於2018全年水準。最熱門的產業為數位和通訊基礎設施、再生能源和港口，這些都是在未獲太多政府支持下仍然欣欣向榮的領域。

除此之外，私募基金公司2020年針對北美基礎建設的籌資規模已打破紀錄，到目前為止上看523億美元，比2019全年紀錄高點多出10億美元，這也使得北美尚未花費的基建投資總計1,028億美元。

隨著疫情期間居家上班趨勢興起，帶動寬頻資產需求火熱。11月，Stonepeak Infrastructure Partners宣布收購全美第六大有線電視業者Astound Broadband，包括負債的交易金額達80億美元。

一些投資人與專家樂觀認為，拜登可能會繞過國會，執行部分領域的政見。例如他可擬定提升鄉村寬頻的政策，也可以恢復汽車燃料效率標準或允許各州自行制定氣候目標，藉此加速轉移至再生能源。