新冠新症狀聞到魚腥味 醫師：2族群是大宗

罹患新冠肺炎的患者除了會失去嗅覺與味覺，現在更有多名患者指出，嗅覺、味覺恢復後卻異常，食物味道全部走調，有些人瘋狂聞到魚腥味，有些人莫名聞到燒焦味，也有人總是一天到晚聞到自己的汗臭味，搞得自己神經兮兮，醫生指出，看起來年輕人及醫護人員患者最常發生這種狀況。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《地鐵報》（Metro）報導，許多人罹患新冠肺炎後，症狀久久無法根除，這些人的狀況俗稱為「新冠長期症狀」（long COVID），現在愈來愈多患者現身說法，指出自己嗅覺、味覺異常，常常聞到詭異難聞的味道，吃東西時味如嚼蠟。

英國耳鼻喉外科醫師庫瑪（Nirmal Kumar）指出，這種「非常奇怪」的症狀稱為「嗅覺倒錯」（parosmia）。

庫瑪是今年3月率先將「味覺喪失」（anosmia）列為罹患新冠肺炎指標的醫生之一，他說至今治療了數千名長期味覺喪失的新冠案例，部分恢復嗅覺的患者反而出現「嗅覺倒錯」的狀況。他說最近才治療2名患者，其中一人現在只聞得到魚腥味，另一人反應經常聞到燒焦味，但是附近並沒有任何人在燒東西。

上述2個例子都是醫護人員，庫瑪說「嗅覺倒錯」的狀況看起來主要好發於年輕人及醫護人員身上，因為他們在醫院中接觸到病毒。

庫瑪說，他們將新冠病毒稱為「親神經組織性病毒」（neurotropic virus），他說這代表病毒正在影響鼻子頂端的神經，就像神經系統突然受到衝擊，這些神經無法發揮作用。

44歲住在肯特郡的高薇爾（Sarah Govier）今年5月確診，她就像多數人一樣瞬間失去嗅覺與味覺，6周後她的嗅覺與味覺回來了，不過出現了新問題，幾乎所有食物聞起來都像腐敗的味道，她說肉的味道就像肥皂和香水，薄荷味的牙膏聞起來像汽油，咖啡有一股汽車廢氣的臭味，大蒜和洋蔥就像溼答答的狗及一灘死水的混合氣味。

她也對汗臭味及尿騷味特別敏感，這些氣味對她來說比染疫前更臭。她說以前送小孩去上學時，她都不會注意到自己的汗味，但是現在衣服上的汗味聞起來就像腐爛的白菜。「我經常聞自己，然後問別人自己是不是很臭」，「當你經常能聞到自己的味道時，你真的會變得疑神疑鬼。」

居住在倫敦的薩維斯基（Daniel Saveski）表示自己3月染疫後就失去味覺與嗅覺2周，之後「嗅覺倒錯」的狀況就一直持續到現在，他說垃圾桶現在聞起來都像是正在燃燒般的硫磺味，有時候還會變成烤吐司味。

「嗅覺倒錯」影響了許多人的生活，高薇爾說她因為幾乎吃不下東西而瘦了不少。

（中時新聞網 吳映璠）