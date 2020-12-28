想買特斯拉股票 美大咖：不如直接去這裡

今年以來，美國電動車巨頭特斯拉的股價不斷飆漲，最近更被納入標普500指數，但美國資深投資者、財富管理公司Farr Miller & Washington總裁兼CEO邁克爾.法爾（Michael Farr）近日撰文，警告新手投資者，股價已經貴得離譜，現在入手特斯拉股票，不如直接去拉斯維加斯的賭場擲骰子，因為在那裡輸光了錢，至少還有一杯免費的雞尾酒招待你。

法爾指出，這家電動車公司的股票上周被納入標普500指數，在那之後表現不佳。但今年的漲幅仍高達690%，目前市值接近6170億美元。目前的估值使特斯拉成為標普500指數第六大成分股公司，無論以何種標準衡量，該公司的股價都很貴。標普500指數整體本益比，目前約為2021年預期每股盈利的22.3倍，而特斯拉股價的本益比超過168倍。

他說，的確，特斯拉的盈利預計將在未來幾年快速增長，但其股價仍是2024年普遍預期盈利的77倍。如果這聽起來很貴，看看股價與銷售額之比。標普500指數的平均市銷率是2.7倍，而特斯拉超過13倍！

法爾建議，考慮購買特斯拉股票？記住兩點：第1、在其他條件相同的情況下，當你買入高估值股票時，就必須期待未來回報將會下降。第2、所有高增長公司都是在預期未來巨大增長的情況下開始交易的。

但關鍵在於，要想打造一家像亞馬遜、微軟及特斯拉一樣成功的公司，不僅需要絕妙的創意和完美的執行，還需要好運和絕佳的時機。上世紀90年代末的互聯網熱潮充斥著以前和以後都聞所未聞的壯觀而耀眼的公司，但他們沒有達到特斯拉的地位。

法爾強調，對於投資者來說，特斯拉已經取得了巨大的成功，而且有朝一日，它可能會成為一支很棒的長期股票。但當股票變得如此昂貴時，犯錯的餘地就會大大減少，對於我們這樣的投資者來說，它的投機性太強了。他認為，如果有人就是想擲骰子，那麼可以選擇特斯拉，但他對賭徒們的長期建議是去拉斯維加斯！「至少當你在維加斯輸了，他們會免費給你一杯雞尾酒」。

（中時新聞網 葉明芳）