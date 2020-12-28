BMW跨電動車 目標2023年占2成銷量

今（12/28）日國際財經新聞重點摘要：

1.BMW加速生產電動車 目標2023年占2成銷量

寶馬（BMW）執行長席普斯（Oliver Zipse）接受德國《奧格斯堡匯報》（Augsburger Allgemeine）訪問表示，該車廠規劃加速提高電動車產能，目標2023年電動車占銷量的2成。

席普斯指出，「我們2021到2023年將大幅調高電動車的產量，預計產量比原先規劃多出25萬輛。」

席普斯強調，寶馬的目標是2023年電動車占總銷量的20％，反觀目前電動車銷售僅占8％。

他亦重申該車廠加快腳步擴展充電站基礎設施，將推動部署1.5萬個私人充電站以及約1,300個公用充電站，不過目前距離此目標仍有一段距離。

（工商時報陳怡均）

2.不負眾望 PANASONIC將於2021產出特斯拉新電池

根據日經亞洲評論報導，PANASONIC正打造新產線，準備生產特斯拉4680原型電池。據了解，該專案的成本預計將達到數千萬美元，若一切順利，這個原型電池將可於2021年問世。

多年來，特斯拉都致力於自製電池研究，但這家電動車大廠，卻一直與國際電池製造商，通力合作來生產自家電池。日本PANASONIC一直都是特斯拉在電池供應方面的主要合作夥伴，同時，韓國樂金化學(LG Chem)和中國大陸寧德時代(CATL)也是特斯拉的電池供應商。

9月份特斯拉舉行的股東大會電池日當天，這家電動車商宣布其商業戰略將改變。特斯拉要推出一種新的更大尺寸電池，並植入一種新創化學方法，計劃會用內部設備自行生產。

不過，特斯拉老闆埃隆馬斯克（Elon Musk）在股東大會中也明確表示，還是會繼續使用並支持這些國際電池製造商，也會繼續購買電動車電池。

日經亞洲報導指出，PANASONIC正在原產線上，打造原型電池生產線，並計畫於2021年推出特斯拉4680新原型電池。

事實上，10月底特斯拉曾委託PANASONIC打造自家新原型電池，，這款新電池被稱為4680圓柱型電池，特斯拉執行長馬斯克9月有這個發想後，PANASONIC就著手進行研發，只是沒想到最快在2021年，就會看到實際電池產品。

（時報資訊 柳繼剛）

3.5個月首熄火 日11月工業生產成長停滯

讓外界期望的景氣復甦，是否又停格了？在連續五個月都呈現成長局面後，日本11月工業生產卻出現熄火狀態，這也道出在疫情撲朔迷離下，全球經濟復甦更為脆弱的一面。

日本，這個全球第三大經濟體，被疫情嚴重衝擊，年初一度出現二戰後最嚴重的一次景氣衰退，不過在第三季似乎又感受到一絲復甦跡象。但是國際一些主要經濟體陸續封城下，也讓全球需求面蒙上一層陰影。

周一日本公布的最新經濟數據，11月份工業生產初值與10月持平，因為此消彼長兩樣情：汽車輸出下滑，一般用途機械產量成長。

這次持平的數據，遠低於10月4%終值漲幅。同時，也低於市場普遍預估會有1.2%成長。至於與2019年同期相比，年減率為3.4%，也高出10月的負3%。

日本經濟產業省（METI）指出，受訪製造商也預計12月份輸出量還會繼續下降1.1%，恐怕要等到來年1月份，才會看到大幅反彈約7.1%。

儘管如此，日本政府還是表示，維持原工業生產評估不變，並補充說已見到景氣提升力道。由於全球對汽車產品與科技商品的需求還是可見，部分工廠產量已經從今年初委靡不振頹勢中，慢慢可見復甦。

不過，悲觀者憂心，隨著公司行號和消費者受到病毒影響，尤其是歐洲和美國市場，再加上變種新病株可能會壓抑日本製造業未來的需求成長性。

25日發布的經濟數據也顯示，12月東京消費者價格的跌幅，創下自2010年9月以來的最大幅度。至於日本11月零售銷售，也出現減緩現象。

（時報資訊 柳繼剛）

4.冷鏈配送疑出包 德國部分地區暫緩施打疫苗

德國27日開始讓民眾接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技大廠BioNTech研發的新冠疫苗，但施打第一天就出問題，約1,000劑輝瑞疫苗被發現保存溫度不夠冷，疑似冷鏈運送過程失當，德國部分地區暫緩施打疫苗。

德國巴伐利亞邦北部的利希滕費爾斯郡（Lichtenfels）官方聲明指出:「冷藏櫃的溫度計顯示異常，懷疑疫苗配送未符合冷鏈要求。」

該郡發言人表示，醫護人員發現一只運送疫苗的冷藏櫃溫度升到攝氏15度，製造商規定疫苗須保存在攝氏8度以下，有1,000劑疫苗受到溫度問題影響。

除利希滕費爾斯郡之外，巴伐利亞北部的科堡（Coburg）、克羅納赫（Kronach）、庫爾姆巴赫（Kulmbach）、霍夫（Hof）、拜律特（Bayreuth ）、文西德（Wunsiedel）等城市和郡也暫緩施打，待向BioNTech確認這些疫苗是否仍能使用。

（工商時報 吳慧珍）

5.中國暫停中英客運航班 至2021年1月10日

中國民航局宣布，自今天起至明年1月10日，暫停兩國之間的客運航空。

英國稍早傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出現變種病毒後，許多國家和地區已暫停與英國之間的空中交通。中國昨天也宣布跟進。

中國民航局官網公布，要求營運中英定期客運航班的航空公司自28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。

（中央社）

6.英國2022年4月起 禁止不健康食品促銷

英國政府今天表示，將自2022年4月起禁止高脂、高糖、高鹽食品的「買一送一」促銷活動，也禁止餐廳免費續杯含糖飲料。

路透社報導，這是英國當局為改善大眾健康、處理肥胖問題的最新行動。

英政府表示，肥胖是英國長年公眾健康最大問題之一，在英格蘭有近2/3成人體重過重，而國小學童3個中就有1個過重或肥胖。

政府措施也限制店內促銷此類產品的廣告位置，在商店入口、結帳櫃台或貨物架走道盡頭，都禁放不健康食品的促銷廣告。

公共衛生部長邱吉爾（Jo Churchill）說：「我們限制這類促銷並導入一系列措施，就是要確保民眾能更容易選到健康的選項；創造一個有助人人能更常健康飲食的環境，對改善國人健康至關重要。」

英國今年7月已先對垃圾食物「買一送一」活動設限，也宣布配套措施，諸如在晚上9時之前禁止電視和網路播送垃圾食品廣告；上個月英國政府更進一步全面禁止不健康食品在網路上打廣告。

目前的資料顯示，體重過重會提高罹患嚴重疾病的風險，或感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後更為致命；英國首相強生（Boris Johnson）還曾公開表示自從染疫住院後，自己需要減重。（中央社）