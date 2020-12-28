自英國入境韓國旅客 檢出首例變種病毒感染

韓國疾病預防控制局（KDCA）表示，上星期從英國飛來的韓國民眾，經檢測已確認患新變種病毒株。同時，這也是韓國首次發現，新變種病毒株入侵國境。

英國有份分析報告，顯示新變種病毒株，比一般舊病毒的傳染力，還要高出最多七成左右。同時，這個新變種病毒株，應該早在9月中旬就出現在英國倫敦。

韓國疾病預防控制局補充，三名從英國入境的旅客，確定感染新變種病毒株。韓國也已宣布，暫停來往英國航班至年底，至於那些已入境正在隔離者，在完成相關隔離程序後，會再給予病毒檢測。

韓國周一新增808位新確診者，已連續第二天保持在千位以下。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

病毒株蔓延各地 挪威發現2起病例

英國近來發現2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）的新變種病毒株，挪威公共衛生署今天則宣布，從英國入境挪威的兩名旅客感染了這種病毒株。

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）表示，兩名旅客本月稍早入境挪威，當局人員將追蹤他們的密切接觸者。

因為擔心傳染力更強的變種病毒株傳入境內，本月稍早挪威當局針對來自英國的旅客實施旅遊限制措施。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情數據顯示，截至台灣時間28日凌晨3時左右，挪威累計確診數超過4萬6,000例，其中有421人病歿。

（中央社）

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE