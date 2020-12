不用打2劑？專家：新冠疫苗或1劑就足夠

不管是輝瑞新冠疫苗,或是莫德納新冠疫苗,開發者都建議要施打2劑,保護力才會足夠,不過美國專家指出,或許民眾接種一劑就能產生足夠的保護力,如果研究能夠支持這項理論,將造福更多人施打疫苗。

美國開始大規模接種輝瑞(Pfizer)與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗、以及莫德納(Moderna)疫苗,兩者的開發商都指出在初打第1劑疫苗後,隔一段時間必須要加打第2劑疫苗,才會產生足夠的保護效果。以輝瑞疫苗為例,美國疾病管制暨預防中心(CDC)官網指出,2劑疫苗之間必須相隔21天,莫德納疫苗則必須相隔28天。

不過北卡羅來納州立大學(North Carolina State University)副教授度夫克其(Zeynep Tufekci)及哈佛大學醫學院流行病學家米納(Michael Mina)日前在《紐約時報》(New York Times)投書,指出施打一劑疫苗或許就能產生足夠的保護力,不需要接種到第2劑,他們呼籲應該要盡快針對接種一劑疫苗進行試驗,如果實驗結果能夠支持理論,那麼將徹底改變疫情局勢,比現在多出一倍的人將有機會接種疫苗。

兩位學者指出,人們之所以要加打第2劑疫苗,是因為第2劑疫苗能夠幫助鞏固免疫記憶(immune memory),第2劑疫苗將對製造抗體的細胞進行額外訓練,這個過程又被稱為「親和力成熟」(affinity maturation)。不過他們也指出,實際上在施打第1劑疫苗後,這個過程就已經出現,尤其根據成千上萬人參與的第三期臨床試驗結果顯示,在施打第1劑及第2劑疫苗期間,疫苗產生的「親和力成熟」程度所提供的保護力,已能達到主管機關批准疫苗的標準。

莫德納疫苗的試驗數據顯示,在施打第1劑後2周,疫苗的保護效力達92.1%。

文章指出,目前尚不清楚單一劑疫苗的效力能維持多久,如果要施打第2劑,也沒有相關規定要求幾周內就必須施打第2劑,以麻疹為例,通常是多年之後才會施打第2劑。學者因此指出,如果是半年或1年後才施打第2劑,與此同時第1劑疫苗仍維持高保護力,那麼明年將會有比現在多出一倍的人能夠接種疫苗,加快群體免疫。

夫克其及米納呼籲必須立即針對施打一劑疫苗展開研究,他們建議招募低風險的前線人員參與研究,尤其年輕的醫護人員染疫後變重症的風險較低,加上先前已經有成千上萬人自願參與疫苗臨床實驗,他們預估一樣會有許多志願者願意參與第2劑施打安慰劑的研究,如此可以讓研究人員確定只施打1劑疫苗的有效性及持久性。

至於研究會否對參與者構成風險?兩位學者指出風險並不高,一個原因是第1劑疫苗已經為志願者建立免疫力,就算志願者後續感染新冠病毒,自然感染病毒將對人體產生類似加打第2劑疫苗的效果,進一步增強志願者的免疫系統,但不會引發嚴重或輕度的症狀。

文章來源:Can We Do Twice as Many Vaccinations as We Thought?

(中時新聞網 吳映璠)