紓困案太寒酸 川普任性拒簽 拜登驚爆4後果

美國總統川普至今拒絕簽署9,000億美元的新冠紓困方案，拜登昨（26）日厲聲要求川普馬上簽署法案，痛批川普放棄職責，警告此舉將導致4大毀滅性後果。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國參、眾兩院上周通過總額高達9,000億美元的新冠疫情紓困法案，不過川普卻拒絕簽署，不滿發給民眾600美元的紓困金太少，要求加碼至每人2,000美元。

針對川普拒簽法案，拜登昨日在政權交接網站「The Biden-Harris Transition」上刊文痛斥川普「放棄責任」，將導致「毀滅性後果」。

他陳述，若川普仍拒絕簽署法案，恐釀以下4大嚴重後果，包括：千萬美國人失去失業救濟金；幾天內政府經費就會用罄，重要服務及軍隊人員的薪水岌岌可危；一周內暫緩驅逐令（eviction moratorium）將會到期，數百萬美國人恐在新年假期間被掃地出門；延後發放紓困金也可能讓中小企業無法生存等。

拜登形容紓困方案非常重要，指出聖誕節過後，數百萬美國家庭將因為川普拒絕簽署獲國會兩黨壓倒性通過的經濟紓困法案，而不知道是否能夠維持生計，他要求川普「現在」就將法案簽署成法，

川普目前尚未正式動用否決權，不過如果川普正式否決法案，國會仍可以三分之二多數票推翻他的否決。

文章來源：Statement by President-elect Joe Biden on the Need to Sign the COVID-19 Economic Relief Bill

文章來源：‘MUST BE SIGNED’ Biden demands Trump sign ‘critical’ relief bill with $600 checks ‘NOW’ – as president digs in on $2,000 payments

文章來源：Biden warns of ‘devastating consequences’ in push for Trump to sign Covid relief package

（中時新聞網 吳映璠）

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