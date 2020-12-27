新冠肺炎疫情 12/27全球最新情報

在全球疫情蔓延之際，日本政府26日宣布，從本月28日起到明年1月底，暫停來自所有國家及地區的新入境申請。法國及西班牙則雙出出現新變種病毒。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤網站顯示，截至台灣時間27日上午7時，全球至少175萬5,940人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少8,022萬9,602例確診。

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心26日宣布新增3例武漢肺炎境外移入病例，國內累計病例數達783例。

指揮中心統計，截至目前國內累計12萬3316例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12萬923例排除），其中783 例確診，分別為688例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、647人解除隔離、129人住院隔離中。

● 香港

香港官方宣布，26日新增COVID-19確診59例，53例為本土個案，含26例感染源不明。另外，香港聯合醫院累計11名病患、4名職員染疫，源頭指向一名疑似是超級傳播者的84歲患者。

據官方公布，截至目前為止，香港已累計8,541例確診個案，死亡136例。

● 中國

中國26日新增22例2019冠狀病毒疾病確診病例，其中本土病例有12例，出現在遼寧和北京。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增22例COVID-19確診病例，其中境外移入10例，包括上海通報的4例、北京3例、浙江2例、安徽1例。

26日新增的本土病例共有12例，分別是遼寧通報的7例，和北京的5例。當天沒有新增死亡和疑似病例。

截至12月26日24時，境內現有確診病例334例，累計報告確診病例8萬6,955例，累計死亡病例4,634例。

● 日本

日本26日全國各地共3,881人確診感染COVID-19，改寫25日創下的單日3,831人染疫最高紀錄；另新增47人染疫不治。

日本放送協會（NHK）報導，國內確診感染病例包括機場檢疫確診者等共21萬8,434人，加上鑽石公主號郵輪確診712人，合計21萬9,146人。

染疫病故增至3,247人，包括國內感染者3,234人，鑽石公主號郵輪13人。

疫情最嚴重的東京都26日宣布，都內新增949人確診感染，刷新24日創下的單日888人染疫紀錄，染疫7日移動平均數達711.4人，首度突破700人關卡，也是連續16天改寫新高。

日本厚生勞動省指出，東京都內有一名從英國返國的男性機師及其女性家人，確診感染傳染力更強的變種病毒株。

此外，共同社報導，受到變種新型冠狀病毒傳染擴大的影響，日本政府繼拒絕來自英國、南非的外籍人士入境後，26日再度宣布新措施，28日起到明年1月底，暫停來自所有國家及地區的新入境申請。

● 韓國

韓國26日通報境內歷來第2多的單日新增新型冠狀病毒疾病確診病例，共1,132例；當地監獄、安養院、教會疫情持續擴大，促使當局呼籲停辦年底所有集會活動。

韓國中央防疫對策本部表示，25日新增1,132起確診病例，只比24日記錄到的境內歷來最高數字1,241例略少。

根據中央防疫對策本部數據，韓國累計5萬5,902人染疫、793人病故。

● 越南

2019冠狀病毒疾病變種病毒虎視眈眈。隨著元旦、農曆春節來臨，越南官方加強防範疫情，要求出現呼吸道症狀的患者都須接受檢測，並嚴防非法入境。

綜合越南媒體報導，越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）近日與各地主管機關舉行線上會議時，對即將到來的農曆新年做出防疫指示：「必須採取嚴厲的防疫措施，讓民眾可以安穩過年。」

據約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，越南確診病例累計達1,440例，死亡總數35例。

● 土耳其

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）指出，已經與德國生技公司BioNTech簽署協議，採購美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與BioNTech合作研發的疫苗，初期有55 萬劑新冠肺炎疫苗預計年底或最遲明年初交貨。

土耳其自當地時間25日晚間9時開始週末宵禁，全國將持續封鎖到28日清晨5時。

此外，克扎表示，自全國各地採集的新冠肺炎檢測樣本沒有發現變種病毒株。

衛生部26日公布疫情通報顯示，過去24小時新增1萬5,118起新冠肺炎病例、253例死亡；累計213萬3,373例、1萬9,624例病故。

● 土庫曼

土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）26日在沒有引述任何科學證據的情況下宣稱，甘草「能阻止冠狀病毒的發展」，並稱「即便濃度很低的水性萃取物也具有中和作用」。

他還稱土庫曼有「足夠存量」的甘草，並下令國家科學院研究這種植物據稱的健康影響。

土庫曼也聲稱境內「零確診」，即便在英國駐土國首都阿什加巴特（Ashgabat）大使通報自己染疫後依然如此宣稱。

※ 歐洲

● 法國

法國通報出現第一起新變種病毒病例，同時境內確診與死亡病例攀升，當局擔憂這個歐元區第2大經濟體出現新一波疫情。

法國衛生當局通報，過去24小時新增3,093人確診感染COVID-19，較耶誕節前兩天每日逾2萬人染疫大幅降低，累計確診攀升至255萬864例。

法國將於27日與大多數其他歐盟國家一起展開疫苗接種作業，境內染疫不治新增146人，累計病故增至6萬2,573人，為全球第7高。

根據法新社記者所見，法國首批輝瑞&BNT疫苗26日早上已運抵首都巴黎外的市轄醫院體系中央藥局，預定27日開始對兩間老人看護中心的住民進行疫苗接種。

● 英國

法國祭出更嚴格的防疫規定後，數千輛卡車連日塞在英國邊境等待通關，英國軍方加派800名官兵協助司機篩檢，1,000多輛卡車25日抵達法國加萊港（Calais）。

英國26日通報，新增210人感染COVID-19不治，較前一天的570死減少，另新增3萬4,693人染疫，較前一天多出1,968例，累計確診攀升至255萬6,005例。

英國政府表示，最新基本傳染數R，估計介於1.1至1.3間。當R大於1，意味病毒將能繼續在人群中傳播。

目前英國境內累計染疫病故增至7萬405人（定義為確診感染28天內病故），排名全球第6高，僅次於美國、巴西、印度、墨西哥和義大利。

但根據死亡證明統計的英國境內COVID-19病故人數則達7萬9,349人。

● 梵蒂岡

教宗方濟各（Pope Francis）25日在耶誕文告中說，政治及商界領袖不可讓市場力量和專利法妨礙所有人取得疫苗，並譴責民族主義及「極端個人主義的病毒」。

● 義大利

義大利衛生部26日通報，新增261起COVID-19相關死亡病例，較前一天的459死減少。新增確診也從前一天的1萬9,037例，減至1萬407例，累計確診則攀升至203萬8,759例。

義大利於24日成為官方通報確診突破200萬大關的全球第8個國家。

義大利也是遭新型冠狀病毒侵襲的第一個西方國家，自2月21日爆發疫情以來，累計染疫不治7萬1,620人，高居歐洲國家之冠，位居全球第5高。

● 西班牙

馬德里自治區衛生局26日表示，近期在英國出現的2019冠狀病毒疾病變種病毒，馬德里已發現4起確診病例，是變種病毒首度在西班牙現蹤。

路透社數據顯示，西班牙COVID-19確診病例累計達185萬4,951例，死亡總數達4萬9,824例。

● 俄羅斯

俄羅斯確診總數突破300萬大關。另外，俄國媒體報導，衛生部批准60歲以上民眾接種國產疫苗「衛星-V 」（Sputnik-V）。

俄羅斯當局26日通報，過去24小時境內新增2萬9,258起確診病例及567起死亡病例。

根據官方數據，俄國自疫情爆發迄今確診總數達302萬1,964例，突破300萬大關。

※ 美洲

● 美國

美國已批准輝瑞&BNT疫苗與莫德納（Moderna）疫苗施打，在輝瑞疫苗傳出數起嚴重過敏反應案例後，波士頓一名醫師接種莫德納疫苗誘發過敏，出現心悸、暈眩症狀送急診，幸無大礙。

美國將近一年努力，不僅沒有阻止武漢肺炎擴散，反而入秋之後疫情惡化。媒體引述專家分析，儘管防疫意識逐漸普及，但難擋家戶之間親友互訪，小型聚會是疫情惡化禍首。

美國仍是全球疫情最嚴重國家，累計通報確診1,891萬8,206例，累計死亡33萬1,732例。

● 加拿大

衛生當局26日表示，最近在英國出現的傳染力強大COVID-19變種病毒株，加拿大已偵測至首批2起感染病例。

安大略省（Ontario）代理首席醫療官葉芙（Barbara Yaffe）發表聲明說：「確診病例是來自南部杜倫區（Durham）的一對夫婦，無已知旅遊史、曝露或高風險接觸。」

聲明指出，這對夫婦已進行隔離，由於自12月初以來染疫人數急劇攀升，安大略省26日重新祭出封鎖數週措施。

根據最新統計，加拿大境內累計通報確診54萬718例，染疫病故1萬4,769人。

● 巴西

巴西聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）表示，北京科興生物（Sinovac Biotech ）研發的新型冠狀病毒疫苗，在巴西的臨床試驗顯示保護力未達90%，但超過核准所需門檻的50%。

葛林斯坦說：「我們知道保護力達不到90%，目前不知道比50%超出多少，但不管是60%、70%或80%，它的保護力都足以減少疫情對巴西國內的衝擊。」他說應北京科興的要求，聖保羅州衛生廳尚未取得這家中國製藥廠完整試驗結果，並說公布最後試驗結果前，科興將會審查相關數據。

北京科興疫苗在巴西、土耳其、印尼等地進行臨床試驗。根據土耳其公布的第3期臨床試驗數據，北京科興疫苗保護力達91.25%。

路透社報導，巴西26日通報死亡新增307例，累計19萬795人病故。另外確診新增1萬7,246病例，累計近750萬病例。

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