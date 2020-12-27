變種病毒強襲 加拿大驚現2例 恐陷社區傳播

英國發現的更具傳染力的變種新冠病毒已經入侵北美洲，加拿大昨（26）日證實境內出現2例確診病例，值得注意的是，這對確診者並沒有出國旅遊史或和高風險人士接觸，變種病毒可能已在加拿大境內社區傳播。

綜合加拿大環球新聞（Global News）、路透社、《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，加拿大安大略省（Ontario）代理首席醫療官葉芙（Barbara Yaffe）昨日證實，加拿大境內首度出現變種新冠病毒案例，染疫的2名人士是來自南部杜倫區（Durham）的一對夫婦。

值得注意的是，這對夫婦並無已知旅遊史，或接觸過高風險人士，意味著這2例確診可能是社區傳播案例。

葉芙說，2名確診者已進行隔離，安大略省也自26日起全境封鎖。安大略省過去2天新增4,301例確診病例，已經連續12天，每日都新增超過2,000病例。

英國官方指出，變種新冠病毒的傳染力增加70％，不過沒有證據顯示它會更致命，加拿大已延長禁止來自英國的客機入境至明年1月6日。

儘管目前美國尚未證實境內有變種病毒病例，不過美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前在官網上坦言，鑒於美國只對少部分感染病例進行基因測序，變種病毒很可能已經在美國存在，只是尚未被發現。

日本、新加坡、香港接連淪陷

目前變種病毒已擴散多國，除了歐洲，亞洲的日本、新加坡、香港、南半球的澳洲都有境外移入病例，為阻絕病毒入侵，日本自28日起全面禁止外國人入境。

（中時新聞網 吳映璠）