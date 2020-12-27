2021年到來 比特幣的五大關鍵預測

對於投資或關注比特幣的人來說，2020年可說是充滿驚奇的一年。比特幣是全球最熱門的加密通貨、今年價格從3月初疫情爆發時不到4千美元飆升至12月初觸及2.4萬美元新高。展望2021年，金融科技電子報《FIN》編輯萊貝特（James Ledbetter）針對比特幣做出五大預測，包括大眾接納度提高、來自科技巨擘與各國央行的競爭加劇、更嚴格監管措施，以及價格持續震盪。

1. 主流接納度提升

比特幣的普及度有待提升，畢竟在現實生活中使用或接受比特幣的人並不多。但2020年出現極大進展，包括行動支付公司Square買進價值5千萬美元的比特幣做為投資，以及線上付款服務業者PayPal允許用戶買賣虛擬通貨，顯示更多企業看好比特幣前景。

比特幣在2021年可能更受大眾愛戴，至少會有一家美國或歐洲大型銀行推出某種比特幣購買系統，或是同意為旗下客戶持有這些加密通貨。

2. 科技巨擘加入競爭

數位支付領域的發展空間仍大，特別是涉及多種貨幣轉換，主因在於這類交易通常耗費數日且費用高昂。儘管比特幣尚處於萌芽階段，但它已證明一事：全球數位貨幣發明可簡化此程序。

2020年，臉書與谷歌相繼推進數位貨幣計畫，儘管這些產品與比特幣不盡相同，但要是它們於2021年開始流行起來，勢必會對比特幣帶來威脅。

3. 央行搶攻數位貨幣市場

國際清算銀行（BIS）調查顯示，全球八成央行都在研究某種形式的數位貨幣，其中以中國大陸最為積極。若2021年更多央行搶攻數位貨幣市場，對於比特幣來說可不是好消息。

4. 監管更嚴格

部分人認為，美國總統拜登上台後將對加密通貨採取更嚴格措施，但也有人持相反意見。無論如何，監管機關不可能忽視比特幣匿名性帶來的詐欺問題。拜登團隊可能想出更全面方式監管加密通貨，比特幣也是其中一部分。

5. 價格持續震盪

加密通貨最為人詬病的缺點是價格波動幅度大、投機性過高。有人預測比特幣2021年價格上看5萬美元，也有人看衰發展，這兩種可能性都存在，唯一不變的是價格勢必大幅震盪。

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