投資機構認可、散戶加持 比特幣此波漲幅更有力

加密通貨比特幣價格26日衝破25,000美元大關，再度刷新歷史高點。回顧該貨幣在2017年時首度逼近2萬美元後，歷經三年期間，才又突破此一關卡，之後又向25,000美元大關邁進。

分析師認為，這波比特幣漲幅雖來的又猛又快，但與2017年的多頭走勢相比，最大不同在於，比特幣產業這三年以來更加成熟，獲得投資機構認可並吸引更多散戶加入，因此抗跌力道也相對強勁。

回顧歷史，比特幣2017年12月初價格約10,542美元，18天後升至19,783美元，但創下新高31天後便滑落至1萬美元以下，價格暴跌近五成，隨後兩年低迷不振。

事實上，比特幣自2008年10月問世以來，收盤價格突破1.9萬美元僅有一次紀錄，突破1.8萬美元關卡僅三次。

加密貨幣硬體製造商Ledger執行長高蒂爾（Pascal Gauthier）表示：「比特幣這次漲幅很不一樣，2017年可稱之為瘋漲，但這次大漲感覺穩定許多。」

支持者表示，比特幣價格漲勢凌厲，原因在於更多富裕投資人與散戶的加入，而這股穩定支持力量助長該加密通貨持續上攻，有別於過去榮景轉瞬即逝、價格回落迅速。

區塊鏈研究機構Chainalysis數據顯示，自9月以來，新的大型投資者（一年內至少持有1,000枚比特幣者）共購買價格高達115億美元的比特幣作為投資。

今年最知名的範例，包括對沖基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）與卓肯米勒（Stanley Druckenmiller），投資機構則涵蓋行動支付公司Square與線上付款服務業者PayPal等。

而散戶對於比特幣投資也躍躍欲試，帶動相關交易量攀升。Chainalysis數據顯示，今年共有逾3,800萬筆小額比特幣（低於1,000美元價值）轉入私人電子錢包，接近2017年2,000萬筆的兩倍。