全球逾7,975萬例確診 逾175萬人病歿

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少175萬780人死於新冠肺炎，至少7,975萬8,000例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5,040 萬5,700人被認為已康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球25日通報新增8,389人病歿、48萬5,359起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1,414死）、墨西哥（665死）與英國（570死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計33萬279人病故、1,876萬1,363例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬488人喪生、744萬8,560例確診）、印度（14萬7,343人喪生、1,016萬9,118例確診）、墨西哥（12萬1,837人喪生、137萬2,243例確診）及義大利（7萬1,359人喪生、202萬8,354例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有165人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（121人）、波士尼亞-赫塞哥維納（119人）、義大利（118人）、北馬其頓共和國（115人）。

從區域來看，歐洲累計54萬3,993死、2,518萬3,892例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計49萬5,436死、1,508萬5,477例確診；美國和加拿大共計34萬4,999死、1,929萬5,507例確診。

亞洲共計21萬4,966死、1,366萬777例確診；中東地區共計8萬8,512死、387萬5,731例確診；非洲共計6萬1,930死、262萬5,723例確診；大洋洲共計944死、3萬898例確診。