川普拒簽紓困支出案 全美千萬人等嘸救濟金

美國總統川普拒絕簽署2兆3,000億美元的疫情紓困和支出法案，他認為法案沒有撥出更多經費幫助一般民眾，全美大約1,400萬人的失業救濟金今天到期，暫時領不到補助。

川普本週說，他不滿意這項規模龐大的法案，讓共和、民主兩黨國會議員大感錯愕。法案將提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情紓困金8920億美元，其中包括延長今天到期的特別失業救濟金，還有1兆4000億美元的一般政府支出。

路透社報導，根據美國勞工部數據，如果川普沒有簽署法案，全美約有1400萬人可能領不到這些額外救濟金。除非國會及時同意臨時開支法案，否則部分政府機關將從29日起關門。

經過多個月的爭論，共和黨人與民主黨人上週末在白宮支持下同意這項法案。明年1月20日將交接給民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）的川普，在21日晚間國會表決前沒有對法案內容提出異議。

不過，他之後卻抱怨法案撥出太多經費在特殊利益、文化計畫和外國援助上，且認為向數以百萬計生活困頓美國民眾提供的600美元（約新台幣1萬6700元）一次性振興支票金額太少了，要求加碼到2000美元。

耶誕節當天，川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）打高爾夫球，他在推特發文說：「為何政治人物不想發2000美元給民眾，而是只發600美元？發錢給人民！」

許多經濟學家也認為，這項法案提供的紓困金額太低了，但說立即援助仍是受到歡迎且必要的。

知情人士說，川普反對法案讓許多白宮官員大感錯愕。目前還不清楚川普對於支出法案的策略，但他沒有動用否決權，未來幾天仍可能簽署法案。