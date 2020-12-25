日本發表綠能策略 15年內淘汰汽油車

日本政府周五發表綠能發展策略，以達成首相菅義偉承諾2050年淨零碳排放目標，包括未來15年內淘汰汽油車，30年內讓再生能源供電量較目前提高逾三倍，使2050年綠能產業與相關投資規模達190兆日圓(約1.8兆美元)。

菅義偉10月做出承諾後，政府即著手針對14項產業擬定綠能策略，包括擴大離岸風力、氫和氨等綠色能源使用，革新汽車和電池等產業。

政府為完成2035年淘汰汽油車，讓業界轉向生產電動車、油電車和燃料電池車，要在2030年把電動車電池的每千瓦時價格下降至1萬日圓(約97美元)或以下。

日經新聞指目前電動車最關鍵零件的專用電池價格，每千瓦時在1.5萬日圓到2萬日圓之間，令電動車價格比汽油車貴約100萬日圓。

2030年要達成另一目標是所有新住宅與大樓的興建，都要使用零排放技術。2050年海上航行船隻轉用包括氫和氨等燃料。

政府估計日本在2050年電力需求將較目前增加三成到五成之間，因此積極開發綠能做為主要供電來源。

其計劃到2050年包含風力等再生能源占全國供電來源比率，從目前約18％大幅提升至50％到60％之間，10％電力來自使用氫和氨等燃料的發電廠，其餘電力來源為核能和能收集碳排放技術的火力發電廠。

政府除了減稅和提供其他財務支援外，還包括成立2兆日圓的綠色基金等，支持企業投資綠能科技。