日韓確診飆升 恐拖累亞洲經濟前景

亞洲疫情相對歐美控制得較理想，明年經濟展望被投資人看好，但日韓等亞洲主要經濟體近來疫情加溫，單日確診數屢創新高，日本周五證實英國的變種新冠病毒已入境，連台灣都出現8個多月來首起本土病例。有分析師警告，這恐讓亞洲經濟前景蒙上陰霾。

即便美國約翰霍普金斯大學彙整的數據顯示，亞洲多數地區的新冠肺炎單日確診數，仍然比歐美國家低，但日韓等主要經濟體面臨的新一波疫情，比疫情初期所經歷的還嚴峻。就連防疫模範生台灣也傳出本土零確診破功，本周證實出現4月12日以來首起本土病例，更凸顯出消滅疫情的難度。

亞洲第2大也是全球第3大經濟體日本，單日感染人數在11月開始上升，上周首度破3,000人。周五東京新增884人染疫為次高紀錄，迄至當日晚間8時全國新增3,830人確診，總數達215,264人。

另據日媒報導，英國變種新冠病毒已入侵日本，2名自英國返國的日籍人士，確診感染變種新冠病毒。

調研機構Pantheon Macroeconomics經濟學家本周報告指出，日本政府的社交距離規定「相對寬鬆」，顯然沒有發揮防疫作用，隨著疫情惡化，未來幾個月防疫措施可能會趨嚴，不排除明年初二度發布全國緊急狀態，這恐使日本2021年首季經濟承受壓力。

日本官方25日公布，就業市場及零售銷售持續低迷下，東京12月核心消費者物價指數(CPI)年跌0.9％，創2010年9月來最大跌幅，跌勢比經濟師普遍預期的0.8％還劇烈。

與日本一樣，亞洲第4大經濟體韓國，本月的單日新增確診數創高突破1,000，是自疫情爆發以來首見。韓國官方周五說，截至25日零時，全國單日確診新增1,241例再創新高，總數累達54,770例，首爾24日新增病例逾500例也是第一次。

但有別日本的是，韓國的防疫措施較嚴，周二明令禁止5人以上聚會，並要求滑雪場等旅遊設施關閉。Pantheon Macroeconomics指出，這恐讓韓國第4季經濟元氣大傷。