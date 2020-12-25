2021全球3大巨頭將聯手？盲眼龍婆大預測

2020年即將結束，而保加利亞盲人預言家「龍婆」巴巴萬加（ Baba Vanga ）生前預測，2021年時，美國總統川普會罹患神秘疾病，以致失聰，並受腦創傷。而最引人關注的，就是她說，2021年時，強大的「龍」會主宰全球。

據《鏡報》（Mirror）和《太陽報》（THE SUN）23日報導，川普因為連任受挫爆氣，但他離開白宮後，運氣似乎也不會太好。而有些人認為，「龍婆」所謂的神秘病，可能是川普10月初罹患的新冠肺炎。

同樣的，俄羅斯總統普丁也不會有太美好的新年，「龍婆」預測，他會在國內遭暗殺攻擊。至於歐洲未來一年似乎也不怎麼妙，除了經濟會衰退外，還會遭伊斯蘭極端分子化武攻擊「終結」存在。

而全球將遭受劇變和大災難，她說，艱困的時期將來臨，人類將目睹改運命運和信仰的大災難。

另一方面，她說，「強大的龍將主宰人類」，而「3大巨頭將聯手，有些人會有紅色鈔票」。她並表示，看到100，5和很多0。而有人解讀，她所說的「龍」就是中國，而3大巨頭則是中國，印度和俄羅斯。至於她口中的鈔票，可能是同為紅色的100元人民幣和5000元盧布。

85歲的巴巴萬加在1996年去世前，曾精準預測，會發生美國9/11恐攻。不過在連串凶險的預測中也有好消息，「龍婆」預測，2021年人類會發現癌症治療法。她說，「癌症被鐵鍊拴住的一天將降臨」。而有趣的是，她說，隨著人類停止生產汽油，火車會利用太陽能飛馳。

文章來源：Blind mystic Baba Vanga\’s predictions for 2021 – from a cure for cancer to Trump illness

文章來源：DEAF TO AMERICA Baba Vanga 2021 predictions – Blind mystic says Donald Trump ‘will go deaf, have brain trauma & get mysterious disease’

（中時新聞網 楊幼蘭）