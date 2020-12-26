1表掌握美股當紅炸子雞 價差、股息兩頭賺

2020年，因新冠肺炎疫情嚴重受創的全球經濟，可望在疫苗問世後，於2021年，迎來V型復甦，而這股樂觀情緒，已反映在美股屢創新高的表現上；市場預期，2021年，美股可望進一步走高，標普500指數，有機會較當前水準，再漲7.8%至21%。

美媒CNBC對20名分析師進行的調查顯示，有12名受訪者看好2021年美股表現，預期標普500指數，將攀升至4000至4500點區間，較12月18日收盤結果（3709.41點），高出至少7.8%；而看壞美股，認為標普500指數，恐跌至3000至3500點區間者，僅有4人。

對有意布局美股的投資人來說，2021年，似乎是個不錯的時機，但，在進場前，仍得先對經濟前景、可能的市場變化，有所掌握。關於2021市場趨勢，台新銀行執行副總黃培直分析，貨幣寬鬆、財政擴張「雙軌並行」的方向，將會延續，雖然「雙軌並行」並非推升資產價格最重要的力量，但仍是投資的核心基底。

美GDP估Q2由負轉正 成長、價值股將出現輪動

黃培直以MSCI世界指數和MSCI新興市場指數為例，稱2021上半年，受疫情變化、白宮易主等因素影響，不確定性偏高，市場壓力較大，建議投資人，可利用這段時間布局、耕耘；下半年，隨著（疫苗大規模接種）疫情受控，市場可望回歸穩健，也是收成之時；如無意外，估計成熟、新興市場，會有1成左右的漲幅。

「明年（2021）會是經濟由負轉正的時期」，黃培直表示，美國經濟估將於第2季轉正（編按：根據摩根大通預測，2021年首季，美國國內生產毛額（GDP）恐萎縮1%），「當經濟由負轉正、景氣活絡，大家就會留意成長股表現，漲到投資人覺得貴了，市場就轉而關注股價被低估的標的，出現成長、價值輪動現象。」

想賺價差？這11家公司值得留意

黃培直建議，積極型投資人，可考慮「提早耕耘」，於2021上半年布局成長股，並採取「高度集中」策略，「如果你集中在『尖牙股』（FAANG：臉書Facebook：FB、蘋果Apple：AAPL、亞馬遜Amazon：AMZN、網飛Netflix：NFLX、Google母公司Alphabet：GOOG），無論從5G或ESG角度衡量，都是龐大資金會做的選擇。」

美股投資達人、JC財經觀點版主Jenny也認為，想賺價差的投資人，應鎖定具競爭優勢的領導企業，除「尖牙股」成員外，也可留意微軟（MSFT）、阿里巴巴（BABA）、VISA（V）、好市多（COST），以及「股神」巴菲特旗下的波克夏‧海瑟威（BRK）；此外，具發展前景的電動車產業，如特斯拉（TSLA），亦值得關注。

想賺股息？這5家企業配息逐年成長

對於頗受投資人青睞的VISA，Jenny強調，觀察該公司近10年營收可發現，幾乎每年成長幅度都超過10%；此外，零售產業龍頭好市多，自2012年起，股價便扶搖直上，一路從80美元，漲到2020年的381美元左右，平均年漲幅達21%，高於同期標普500指數的15%。

Jenny指出，美股多數公司採季配息，包括可口可樂（KO）、3M（MMM）、高露潔（CL）、嬌生（JNJ）和寶僑（PG）等，都是股息逐年成長，且連續成長57年的公司，「這些企業都經營很久、狀況穩定，每年賺的錢，都用現金方式，回饋給股東；在投資成長股之餘，也可考慮配置這類股票，平衡投資組合。」

想投資ETF？標普500指數是首選

由於美股無漲跌幅限制，讓許多有意投資者，既期待又怕受傷害；對此，Jenny認為，買進連結大盤指數的ETF，是個值得參考的方式。

她舉例，特斯拉已被納入標普500指數成分股，擔心個股波動太大的投資人，若想投資特斯拉，買指數，是個好選擇，「這個指數（標普500）有汰弱留強機制，哪家公司好，符合市值規模、穩定獲利能力等條件，就可被收納其中。」

「適合長期持有，可逢低加碼、越跌越買的，就是標普500指數（ETF），因為它長期趨勢是向上的，下跌時，反而可趁機撿便宜。」Jenny分析，如果2010至2020年，以每月定期定額方式（100美元）投資標普500指數，年化報酬率可達14%。

但她也強調，這10年，可謂美國有史以來歷時最長的多頭走勢，「14%的年化報酬率，能否維持下去，無法預測，可觀察的是，美國經濟會不會持續成長？如果看好美國經濟，投資標普500，是個好選擇。」

目前規模較大、連結標普500指數的ETF共有3檔，分別是SPDR標普500指數ETF（SPY）、Vanguard標普500指數ETF（VOO），以及iShares核心標普500指數ETF（IVV）；Jenny建議，投資人可挑選管理費用較低者，降低持有成本。

積極型、保守型投資人 布局方式大不同

在資產配置上，Jenny認為，積極型投資人可增加主動選股比重，並搭配連結大盤指數的ETF；保守型投資人，則可拉高大盤指數ETF占比，採取定期定額方式投資。

黃培直說，有意布局成長股的積極型投資人，務必「高度集中」（例如集中在FAANG），於2021上半年先「進攻」；但，保守、穩健型投資人，建議等到美國GDP由負轉正之後，於第3、4季再行布局。

黃培直也建議，在疫情受控、經濟活絡後，之前價格被低估的標的，就可能慢慢回升，譬如能源、地產、消費類股，「如果是投資這類公司，請做好分散化，因為它不單指某幾家公司，而是全面性的。」

（林信男 ）

文章來源：今周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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