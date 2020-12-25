工人哭了！貿易衝突 澳這行業7成憂失業

自今年以來，中澳貿易衝突不斷， 大陸對愈來愈多的澳洲商品實施反傾銷措施，包括大麥、牛肉、木材、龍蝦、葡萄酒及煤炭等商品。最新調查指出，隨著中澳關係惡化，有大陸業務的澳洲農業公司，恐將面臨大幅裁員，73％的葡萄酒業相關員工擔心會失業。

根據澳洲商工總會在今年9至11月間，對46家澳企的調查，有過半受訪者認為，出口減少將導致工作機會流失，其中葡萄酒業的擔憂更強烈，有73％的葡萄酒業相關員工擔心會失業。還有將近一半的受訪者表示，將業務多元化到大陸以外的其他國家，可能會很會很困難，或非常困難。

而導致中澳貿易關係惡化的原因，還包括澳洲在今年6月，由澳洲總理莫里森（Scott Morrison）授權澳洲外國投資審查委員會（FIRB），以國安名義審查外國投資。對此，澳洲商工總會調查顯示，有近一半受訪者不同意，或強烈不同意澳洲當局加強審查外資。澳洲商工總會執行長Nick Coyle表示，由於大陸進口的澳洲產品減少，「我們的成員擔心將發生大量失業，尤其是葡萄酒行業」。

大陸澳洲商會（AustCham China）副主席Tom Luckock則指出，澳洲外國投資審查委員會收緊外資審查的決定，會產生連鎖反應，加上中澳關係惡化，預計澳企在大陸的投資和貿易，將面臨更多障礙。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）全球貿易首席分析師Nick Marro卻認為，從純粹的貿易角度來看，中澳不會陷入貿易戰，因為敵對的情緒完全來自大陸，而澳洲並未延遲，或禁止進口大量大陸商品，或對其課徵關稅。但他說，大陸已就澳洲收緊外國投資規則作出反應，而大陸的反應已正發揮影響，並將繼續主導中澳間的溝通。

此外，《南華早報》報導，根據最新大陸海關數據顯示，上月有近9000公升的澳洲精釀啤酒被阻止進入大陸港口，另有8000公斤的澳洲冷凍牛肉滯留在上海。原因分別是標籤錯誤及貨物證明不符至今仍在與當局進行協調中。

澳洲農業專家兼MLX董事總經理Simon Quilty指出，政治緊張使澳洲出口商變得更為脆弱，尤其是在大陸加速懲罰措施的情況下。Quilty表示，以往碰到標籤錯誤或不合規定的問題，大陸願意展現寬容的態度，並幫助解決這些問題，但現在大陸的容忍度已降低。

（中時新聞網 葉明芳）