拜登出擊？陸與歐投資協定受阻內幕曝光

美中角力不斷，中歐關係恐出現變數。中國與歐盟協商中的《中歐投資協定》，原本可能水到渠成之際，但近日卻突然出現變化，不僅中國副總理劉鶴的歐洲之行傳臨時取消，還有媒體指停滯主因是中國想投資歐洲核能。美媒則爆料，主要是美國即將上任的總統拜登在背後發揮了影響力，促使中歐投資協定談判暫緩。

根據《紐時中文網》報導，中歐之間任何交易，都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊。外界十分關注，中歐談判走向突然出現美國因素，是否為拜登拉攏盟友、抗衡中國的首次出招。

在此之前，中歐談判獲得大幅進展，中歐投資協定可望於年底前簽署，中國同意為歐盟企業開放更多市場，包括金融服務、製造業及房地產等領域。而中國國務委員兼外交部長王毅21日在北京，會見歐洲聯盟及27個成員國駐中國使節時提到，中歐投資協定「有望達成一致」，並指雙方應把握對話合作主導面、互利共贏主基調，妥善管控處理分歧。

但拜登的高級助手、已獲提名為國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan ），日前在Twitter發文，暗示拜登對這項協議不滿意。後來，中歐談判氣氛開始有了轉變。

報導指出，歐洲理事會（European Council）上周已將一份126頁的草案送交各成員國傳閱，除了有待解決的措詞問題，草案已基本完成。但這些努力及原訂12月22日宣布事宜，卻在最後幾輪談判遭遇越來越多針對中國的敵意以及強烈的反對。歐盟成員國認為，協議未讓中國開放足夠多的經濟，也未阻止中國侵犯人權的行為。值得注意是，蘇利文21日的推文說，新一屆美國政府「歡迎儘早與我們的歐洲夥伴磋商，討論我們對中國經濟行為的共同擔憂」。

報導並分析，任何最終達成的交易都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊。拜登曾嚴厲批評現任總統川普的全球貿易戰，激怒了歐洲及其他盟友，並承諾與志同道合的政府更加緊密合作，以對抗中國在經濟上的不公平做法。雖然拜登尚未闡明這種合作夥伴關係的具體形態，但可能著重於促使中國做出更多承諾，包括「在知識產權法律的執行、國有企業，以及對在中國的外國公司區別對待等問題上」。

至於《德國經濟周刊》稍早前曾報導，中國與歐盟的投資協定談判在最後階段陷入停滯，因為中方提出希望投資歐盟核電站。對此，中國外交部發言人汪文斌回應反駁，這是假新聞。

文章來源：紐時中文網

(中時新聞網 葉明芳)