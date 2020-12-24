1645天大長征結束 英國脫歐戲碼終於落幕

英國與歐洲聯盟經過9個月談判，終於跑到終點，結束從2016年開始、歷經1645天的脫歐大長征。英國首相強生興奮高舉雙手比讚，慶祝達成他政治生涯中最大成就。

經過徹夜談判，英國和歐盟趕在耶誕節前夕敲定脫歐貿易協議。英國首相強生（Boris Johnson）在推特發出照片，他在照片中高舉雙手大拇指，寫道：「協議達成。」

英國在2016年6月24日舉行脫歐公投，51.9%民眾選擇脫離歐盟，英國成為歐盟28個成員國中，第一個脫歐的國家。

2017年3月，英國啟動脫歐程序。根據里斯本條約第50條，歐盟會員國若要脫離歐盟，必須在通知歐洲理事會的2年內，也就是2019年3月完成協議。

然而，英國與歐盟的脫歐談判因為愛爾蘭與北愛之間的「硬邊界」問題多次破局。2018年11月，眼看距離脫歐只剩下幾個月，時任首相梅伊（Theresa May）接受歐盟提出的脫歐協議草案。不過，這份草案在英國下議院屢戰屢敗，眼見脫歐期限逼近，梅伊二度向歐盟要求延長期限，最終拖到了2019年10月31日萬聖節。

不過，梅伊沒有待到萬聖節，就因為得不到國會支持，在2019年6月辭職求去。從2016年7月主張續留歐盟的前英國首相卡麥隆（David Cameron）因為公投結果辭職，到梅伊的求去，脫歐讓2名首相黯然下台，接替的是野心勃勃的脫歐大將強生。

強生上任之後，到萬聖節僅有100天可以執行任務。他在國會同樣受挫，發動提前大選又遭否決，只能再把脫歐期限延長至2020年1月31日，換取國會讓步同意提前大選。強生最終在下議院取得壓倒性多數席次，奠定脫歐草案通過的基礎。

不過，隨著脫歐協議通過、英國也在今年元月31日慶祝脫歐進入過渡期，只剩下協商脫歐後貿易協議，走到最後一哩路時，卻出現了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情攪局，甚至強生也中鏢。

原本就所剩不多的談判時間被疫情壓縮再壓縮，眼看12月31日漸漸逼近，英國與歐盟卻無法化解歧見，甚至紛紛放話可能沒辦法達成協議，英國似乎又得在無協議脫歐，或是再一次延長談判時間之間二選一。英國和歐盟今天達成協議，從2016年公投日開始的1645天脫歐大長征，終於劃上句點。

歐英達脫歐貿易協議 關係邁新頁但各有挑戰

歐洲聯盟與英國24日完成歷史性的脫歐貿易協議，化解「硬脫歐」急迫危機，歐英關係在2021年將進入新篇章，但各自都有嚴峻挑戰。

經過約9個月艱困談判，歐盟與英國終在平安夜敲定脫歐貿易協議，從明年1月1日生效，除化解「硬脫歐」危機、保障雙方未來龐大貿易額，英國政府更高調表示「拿回對我們的錢、邊界、法律、貿易及捕魚水域的控制權」。

對英國而言，脫歐最重要是彰顯收回主權，另一方面，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則高舉取得「公平、面面兼顧而且正確」的協議，強調保護歐洲利益。

退出的英國要到主權，被分手的歐盟則說保障了利益，但在雙方領導人漂亮的話語背後，後脫歐時代各自也面臨嚴峻挑戰。

在歐盟方面，英國對歐盟的預算貢獻及其在國際政治與軍事的影響力，都是重要資產，英國的離開恐也使歐盟失去一些勢力。

歐盟2018年時曾表示，脫歐後歐盟每年預算缺口可能高達120億至150億歐元，因此英國離開，歐盟每年預算缺了一大塊，得找其他成員國分擔，或是刪減預算，另覓財源等。

在國際政治及軍事方面，英國是聯合國常任理事國，是北大西洋公約組織中國防開支僅次於美國的歐盟大國，且與美國關係密切，此外更是歐盟前5大經濟體，短時間內其它城市難以取代歷史悠久的倫敦金融中心地位。

英國脫歐後，歐盟也憂心帶動其它成員國內的疑歐派聲勢壯大。今年歐洲受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打擊，各國各自封鎖邊境，再加上經濟走弱，更多的限制措施及更艱困的生活都可能擴大民眾不滿，進而激發更多民粹主義情結。

至於英國，除今年受到疫情重創，近期又傳出變種病毒，在明年經濟充滿變數外，蘇格蘭可能會是一個議題。蘇格蘭民族主義者近期點出，他們從一開始就未想過脫離歐盟，如今可能想再度嘗試成為一個獨立國家，然後重新申請加入歐盟。

特別是今年蘇格蘭民眾認為，蘇格蘭政府防疫表現相較英國首相強生（Boris Johnson）更值得稱許，蘇格蘭重新舉辦一次獨立公投呼聲漸高，強生能否阻絕再辦公投的意圖，受到各界矚目。

脫歐貿易協議敲定 英國在野工黨將支持

英國在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）今天表示，首相強生（Boris Johnson）與歐洲聯盟達成的脫歐貿易協議下週交付國會表決時，工黨將投贊成票。

距離正式退出歐盟僅剩7天之際，英國與歐盟達成這項歷史性的貿易協議。

英國國會預定30日集會，針對是否批准此一貿易協議進行表決。

施凱爾說：「這項協議交付國會時，工黨將接受並投票贊成。當國家面臨如此重大時刻，工黨袖手旁觀無法獲得信任。」

不過施凱爾指出，他會投票支持這項協議，只是因為它比無協議脫歐對英國造成更大的經濟損失來得好。

他說：「這項協議內容不足，沒有為英國的製造業、金融服務、創意產業或職場權利提供足夠保護。這不是政府承諾的協議。」