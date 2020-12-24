巴菲特抱超大泰迪熊 參加耶誕趴

高齡90歲的巴菲特（Warren Buffett）不僅飲食習慣像小孩，還意外是個孩子王。身為巴菲特好友的美國網路電台主持人洛克比（Trey Lockerbie）透露兩人當年在一場聖誕趴上認識，那天巴菲特兩手各抱一隻超大泰迪熊現身，一到場就和所有孩子玩成一片。

在網路電台主持《我們研究億萬富豪》（We Study Billionaires）節目的洛克比，今年耶誕節前夕接受另一節目《美好生活》（The Good Life）專訪。他聊到當年首次見到巴菲特也是在聖誕節，當時他的表親邀請巴菲特及親朋好友到家中過節，而巴菲特一進門就讓他印象深刻。

洛克比表示：「巴菲特進門時兩手抱著媲美紐約史瓦茲玩具店賣的巨無霸泰迪熊，像個聖誕老人般歡樂登場，不出幾分鐘就看他趴在地上跟小孩聊天玩樂。」

除了巴菲特平易近人的表現之外，洛克比也見識到巴菲特的特殊飲食喜好。他回憶當晚大家在餐桌上享用義大利料理，唯獨巴菲特面前放的是漢堡。洛克比表示：「巴菲特那天吃漢堡喝可樂，最後還吃了Oreo餅乾。」

巴菲特是著名的甜食主義者，據稱每天要喝掉6罐可樂，還愛吃Oreo當早餐。他對可樂的熱愛讓他對可口可樂公司持股10％，還持有時思糖果（See’s Candies）及Dairy Queen等食品公司股份。

洛克比除了擔任網路電台主持人之外，也是新創養身茶製造商Better Booch執行長，並熱衷投資選擇權。他記得當年他趁機向巴菲特請益，詢問網路及新科技是否影響傳統價值投資策略，沒想到巴菲特卻露出《愛麗絲夢遊仙境》裡笑臉貓的表情。

洛克比表示：「他的表情透露他比你懂的多太多了，多到反而覺得你有點可憐。」巴菲特當時表示，多數時候市場都是有效率的，但偶爾當投資人喪失理性時，市場效率會低落。巴菲特坦言正因市場會出錯，他才有機會撿便宜大賺一筆。