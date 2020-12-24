變種病毒大亂竄 全球耶誕騷動

英國日前發現新冠肺炎變種病毒後，近日全球各地又出現更多變種病毒，除了來自南非的B117變種病毒株之外，還有在奈及利亞發現的P681H變種病毒株。變種病毒四處亂竄，英國證實南非病毒已入侵，新加坡亦通報第一例英國變種病毒，令各國在耶誕前夕繃緊神經，美國各州更緊急加強防疫禁令。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）稍早表示，英國發現兩名感染B117變種病毒的案例，分別位在倫敦及英格蘭西北部，而這兩例的共通點都是近期曾經去過南非。

奈及利亞政府也在24日證實，有2名新冠肺炎確診病例是感染P681H變種病毒。非洲疾病管制預防中心主任肯卡松（John Nkengasong）表示：「P681H與先前在英國及南非發現的變種病毒株不同。」

新冠肺炎變種病毒號稱傳染力更強大，已迅速蔓延至亞洲。新加坡政府24日宣布，有31名境外移入病例是在11月17日至12月17日期間自歐洲抵達新加坡，其中1人經檢驗後發現是被英國變種病毒株感染。

眼看變種病毒到處流竄，且美國單日新增確診病例再創新高，令各州政府在耶誕前夕繃緊神經，個個宣布加強防疫規範。美國23日新增確診病例超過22.8萬人，雖然從18日的25萬人紀錄下滑，但高於22日的19.5萬人。同日的死亡人數為3,359人，累計死亡人數已逾32萬6,000人。

賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）在12月10日已下令電影院、保齡球館等公共場所關閉至1月4日，而餐廳也只能提供外帶服務，引起許多商家不滿。

今年春天第一波疫情爆發時，美國嚴重缺乏呼吸器及個人防護用具，導致各州確診病例激增而不得不下令封城。如今新冠肺炎疫苗陸續上市，多數州政府為了當地經濟寧可實施嚴格防疫規範，也不願輕易下令封城。

北卡羅萊納州政府就在12月8日宣布，1月8日前每天晚上10點至隔日早上5點實施宵禁。紐澤西州及維吉尼亞州也宣布相同的宵禁，並規定餐廳、酒吧只能營業到晚上10點。