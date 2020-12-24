反老美禁令？ 歐盟17國半導體計畫藏謀算

由於美國將華為、中芯國際等陸企列入貿易黑名單，並採用「美國優先」貿易政策，導致任何企業要與這些陸企進行業務往來，都要經過美國商務部審核過並發行出貨許可證，引發歐洲地區的科技巨頭及部分國家的代表人士反彈，因為有的美企拿到許可證，但他們卻等待許久，現在傳出歐盟17國決定將打破美國禁令，在未來2至3年內投資1,450億歐元 （約新台幣5兆元） 研究半導體技術，以便服務華為在內的更多海外客戶。

根據大陸《金十數據》報導，美國政府陸續將華為、中芯國際等大陸科技公司列入實體清單，為了打破美國的技術桎梏，歐盟17國決定，在未來2至3年內投資1,450億歐元研究半導體技術，以便服務華為在內的更多海外客戶。

報導並引述《金融時報》最新消息指出，歐洲地區的科技巨頭及部分國家的代表人士，近期公開指責美國採取的限制行動，認為美國利用技術安全的名義，禁止這些企業與大陸合作，但是卻對美企提供額外豁免，讓美企伺機在大陸「站穩腳跟」，而歐洲企業卻遭受巨額的經濟損失。

這些供應晶片與半導體生產設備的歐洲企業，都受到美國的貿易黑名單影響，最知名的就是歐洲最大的半導體公司之一的意法半導體，本月初為了符合華為禁令暫停業務往來，該公司此前提出的總值120億美元年度銷售目標將推遲一年生效。具體的原因就是在美國的限令之下，預計今年4季度來自華為客戶的訂單為零，對該公司接下來的銷售業績造成較大影響。

然而，事實上，美國的許可證不僅僅發給了美國企業，索尼、三星及台積電等亞洲地區的企業也拿到了供貨資格。至於美國為何沒對這些歐洲企業「開綠燈」，外界猜測，美國或許是有意限制這些歐洲供應商開拓大陸市場的步伐，為美國企業減輕「競爭負擔」。

因此，就在本月初，包括法國、德國、西班牙、義大利、比利時、希臘、荷蘭等在內的歐盟17個國家的電信部長簽署了《歐洲處理器和半導體科技計畫聯合聲明》。按照初步規劃，上述國家要在接下來的2-3年時間內投入投入1,450億歐元的資金，用於研究半導體技術，建立起歐洲獨有的先進的晶片設計以及產能。

報導還提到，依數據顯示，當前全球總價值4,400億歐元的半導體市場，歐盟企業僅佔據了約10%的市佔，對比之下，美國巨頭的佔比高達47%。不僅如此，美國巨頭還在全球最大的半導體市場——大陸分得不少市佔，2019年美國企業便拿下了大陸半導體市場約49%的市佔。

一名歐盟在華的代表人士分析，對於歐盟來說，大陸是個無法替代的巨大市場，他們也想掙脫美國的束縛，通過減少對美國技術的依賴，從而按照自己的想法服務大陸客戶。（中時新聞網 葉明芳）