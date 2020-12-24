不只英國 流行病專家：變種病毒恐橫掃全歐

據英媒《獨立報》報導，全球頂尖的流行病學家、英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）前成員佛格森（Neil Ferguson）23日表示，在英國發現、快速傳播的突變新冠病毒，幾乎確定已遍布整個歐洲大陸，不過他預測當前英國政府推行的第4級封城管制會有正向作用。

報導指出，佛格森透過視訊向英國國會「科學和技術特別委員會」表示，自從丹麥出現10起新冠突變病例後，顯示如丹麥這樣的低傳染率的小國家都會傳出確診突變，「依我個人看法，突變的新冠病毒早已遍布整個歐洲大陸，即使並非同一時間散播至所有歐洲國家」。

一度因違反防疫規定而從SAGE辭職的佛格森表示，目前連學校也關閉之下，英國已接近全國封城階段，接觸率比過往聖誕節低很多，「我希望在未來2周內就能看到確診人數的曲線轉為平緩」。

佛格森表示，由於並非所有國家像英國一樣有能力分析突變的新冠病毒基因，導致當前突變新冠病毒的相關知識停滯不前，但他認為當前最需要關切的是從南非傳來的突變新冠病毒；另外，奈及利亞突然增加的突變病例，我們也沒有當地新冠病毒基因資料。

牛津大學（Oxford University）新興傳染病教授兼新興呼吸道病毒威脅諮詢小組（NERVTAG）主席何比（Peter Horby）表示，這次突變的新冠病毒可能是在慢性病患者身上所突變的，並且逐漸在倫敦與東南部「取代」原有的新冠病毒。

文章來源：New Covid variant has spread to ‘majority’ of Europe, says Neil Ferguson

（中時新聞網 馮英志）

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