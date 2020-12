川普與盟友密謀戒嚴 軍方這樣回應

根本是暴行!川普與盟友密謀戒嚴 軍方一句話立馬切割

距離民主黨總統當選人拜登正式就職僅剩不到1個月,而當前所有選舉訴訟皆以失利收場的總統川普,傳可能在陰謀論極端盟友鼓吹下,發動戒嚴並要求大選重新舉行。

對此,美陸軍參謀長麥康維爾將軍(James McConville)與陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)不僅已發表聲明,軍方在選舉中沒有任何角色,已退休的美國陸軍四星上將麥凱夫瑞(Barry McCaffrey)更痛批這項建議根本是「暴行」。

據法新社報導,近期受到川普特赦的前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)上周接受《極限新聞》訪問時表示,他建議川普宣布戒嚴,並動用軍事力量,在關鍵州部署軍隊,並重新舉行選舉。對此,麥卡錫和麥康維爾18日便發布聲明表示,「在決定美國選舉結果上,沒有軍方該扮演的角色」。

《每日郵報》也指出,實施戒嚴通常是針對戰爭、天災以及暴動,但從來沒有因選舉而發動,何況不論從州政府、法院、選舉人團到最高法院,無一接受川普陣營的選舉大規模舞弊說法。

另外,麥凱夫瑞19日接受《MSNBC》專訪時表示,自己對於佛林揚言要戒嚴的說法感到十分震驚,且動用軍隊以便在搖擺州內重新選舉「根本是暴行」,這是第三世界的行為;此外,軍隊對決不會以任何形式涉及此次大選。

他也強調,身為三軍統帥的川普若要代理國防部長執行此類任務,軍隊絕對不會想見到,屆時共和黨議員有責任出面阻止川普犯下如此行為。

極端盟友慫恿川普祭戒嚴 嚇壞白宮幕僚 透露未來下場

面對50多場選舉訴訟戰連敗、且1個月後民主黨總統當選人拜登即將上任,美國總統川普在極端派盟友慫恿下,認真討論將軍事戒嚴並重新選舉納入可能的翻盤方案,引起政壇譁然。

據美國有線電視新聞網報導,川普此舉已嚇壞多位資深官員與接近他的人士,並透露「川普最後的抗拒手段,將會把他的任期推向前所未有的不穩定」。

在挺川的陰謀論律師鮑爾(Sidney Powell)、川普律師團主帥朱利安尼(Rudy Giuliani)、曾捲入「通俄門」並在近期受到川普特赦的前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)、川普前戰略顧問班農(Steve Bannon),以及鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)建議下,川普18日的白宮會議上討論藉由頒布戒嚴。

擬部署軍隊重新舉行選舉,但受到遭到在場所有幕僚否決,連川普的親近人士、白宮律師西波隆(Pat Cipollone)及白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)也都強烈反對。

報導指出,一名官員表示,「沒人知道未來會發生什麼事,畢竟川普當總統還有1個月」,並特別擔憂一度遭川普陣營切割的鮑爾,在她的鼓吹下,川普還真的有可能重新相信其陰謀論說詞。

另外,川普也有意點名鮑爾擔任調查拜登兒子韓特的特別檢察官,一名消息來源透露,「任何與鮑爾有關的事,都令人引起高度憂心」。

另外報導也指出,正受到聯邦政府調查且可能會尋求川普特赦的班農19日表示,川普不僅不會出席拜登的就職,也建議他必須成立特別調查委員會加緊調查拜登與他的兒子韓特。

隔日,納瓦羅也在班農的節目「戰情室」上痛批傳統派的共和黨人不願意搭上川普列車,「這些人除了根本不想接受經濟國家主義與支持川普之外,我實在想不出好的解釋」。

報導稱,包括上周五的白宮會議等種種跡象,正是當下川普政府內部的一環:川普的外圍顧問正提高分貝,指責白宮幕僚們對川普不忠且軟弱;而白宮幕僚也對於川普未來下一步,感到前所未有的恐懼。

