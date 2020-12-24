陸將領導世界經濟 德媒警告：歐美只能旁觀

中美角力，從貿易戰打到科技戰，在拜登上台後，許多專家預測仍將持續。但到底誰的勝算較大，在德媒發表的一篇文章分析，在大陸的引領下，世界上最大的自由貿易區在亞太區誕生，大陸將藉此邁向世界經濟之巔。與此同時，美國和歐盟實際上只能站在賽場邊觀望。

德國《焦點》周刊網站前天發表以《大陸正奪取世界經濟的王位——歐洲和美國祇能觀望》為題的一篇文章，作者為德國KSW資產管理公司投資組合經理烏多·里德。

烏多·里德指出，在大陸的引領下，世界上最大的自由貿易區正在亞太地區誕生。大陸藉此朝著世界經濟之巔又邁出了一步。與此同時，美國和歐盟實際上只能站在賽場邊觀望。經過長達8年的談判，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）得以簽署，世界上最大的自貿區由此建立。這一切的發生，恰好在大陸共產黨明年慶祝建黨100周年之前。如此看來，大陸最終成為世界經濟頭號強國已不可阻擋。

這樣一來，世界上三分之一的人口正聯合起來降低貿易關稅並消除障礙，以進一步刺激原本已經繁榮發展的商品和服務交換。川普狹隘的「美國優先」政策，以及由此帶來的各種貿易糾紛推動了這一進展。歐巴馬任期內達成的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），旨在加強美國在亞太增長區的影響力，但隨著川普宣布退出，這一願景變得遙不可及。等到當選總統拜登收拾好川普的殘局，新的亞太經濟巨輪可能已經行駛了很遠。

他認為，我們當然可以通過下列事實來進行反駁，按購買力平價計算，2019年美國和歐盟在全球國內生產總值（GDP）中所佔比例相當可觀，分別約為15.9％和15.4％，但遺憾的是，這是在向後看。而且大陸的起點也非常出色，按購買力平價計算，該國2019年佔全球GDP的比例已達到約17.4％。2020年的力量對比繼續朝著有利於大陸的方向邁進，和「西方世界」不同。大陸在新冠疫情時代也將實現經濟增長，而美國和歐盟卻必須要同二戰後最大的經濟衰退作鬥爭。

烏多·里德補充，亞洲總體上的人口強勁增長，特別是富裕的中產階層人數的增加表明，其中長期經濟發展也將比歐洲和美國更有活力。他說，我們現在必須害怕這個新經濟巨人嗎？我們更應該謀求團結。尤其有一點，是非常依賴出口的西方國家迄今尚未實現的，即一項全面的貿易協定。

他強調，歐盟還必須更成熟、更開放，不應使自己脫離這個蓬勃發展的地區，而應該和它走得更近，多邊主義和全球化便找到了新家。作為一名投資者，我們有很多機會參與RCEP造就的共同體的蓬勃發展。