歐股︱英法邊境重啟 航空股翱翔天際

英國脫歐貿易協議露出一絲曙光，加上法國鬆綁與英國之間的邊境禁令，緩解了歐洲市場的擔憂，推升歐洲股市周三（23日）收高， 泛歐STOXX 600指數收漲1.08％，由攀升3.67％的旅行和休閒類股領漲，衛生保健股則逆勢下滑約0.4％。

距離英國結束脫歐過渡期僅剩一周時間，歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾（Michel Barnier）周二表示，歐盟正在為脫歐貿易協議盡最後的努力，期望與英國達成共識。外媒指出，英國在漁權問題上做出了讓步，打破了雙方數個月以來的僵局，消息人士指出有望在聖誕節前達成協議。