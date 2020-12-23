歐股︱英法邊境重啟 航空股翱翔天際
英國脫歐貿易協議露出一絲曙光，加上法國鬆綁與英國之間的邊境禁令，緩解了歐洲市場的擔憂，推升歐洲股市周三（23日）收高， 泛歐STOXX 600指數收漲1.08％，由攀升3.67％的旅行和休閒類股領漲，衛生保健股則逆勢下滑約0.4％。
距離英國結束脫歐過渡期僅剩一周時間，歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾（Michel Barnier）周二表示，歐盟正在為脫歐貿易協議盡最後的努力，期望與英國達成共識。外媒指出，英國在漁權問題上做出了讓步，打破了雙方數個月以來的僵局，消息人士指出有望在聖誕節前達成協議。
由於英國出現傳播速度更快的變種新病毒，使各國陸續切斷與英國之間的交通往來，法國自20日起關閉與英國的邊境，導致近3,000輛貨車滯留於英格蘭東南部的多佛爾港，在英國的強烈爭取下，法國於周三放寬對由英國入境貨車的限制，並同意持有72小時內新冠病毒陰性檢測證明的法國公民、有法國居留權的英國公民和運輸人員可以進入法國。
法國周三宣布放寬旅行限制的消息刺激了旅遊和休閒類股上漲，產業領頭羊德國漢莎航空（Lufthansa）上漲了4.3％，易捷航空（easyJet）大幅揚升7.35%，瑞安航空（Ryanair）勁揚4.87%，飛機製造商空中巴士（Airbus）上漲4.56％。
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