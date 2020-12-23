美股︱白宮、國會矛盾加深 標普終場大跳水
美國於23日公布數項經濟數據，使市場對於經濟前景憂喜參半，美國股市周三（23日）開高，道瓊工業指數盤中一度勁揚277點；然而收市前美國總統川普否決了2021財政年度國防授權法案，將該法案退回提案的眾議院，加深其與國會之間的矛盾，使股市承壓，道指收盤丟失部分漲幅，以上漲114點作收，標普500指數盤中漲幅一度達0.65%，收盤前漲幅盡失，那斯達克指數在科技巨頭亞馬遜、蘋果及微軟的拖累下收黑。
川普在周二晚間砲轟國會通過的9千億美元紓困方案，並怒批該方案中有太多無用支出卻並未給予民眾足夠的補貼，川普因此要求國會修改方案內容，將現金補助從金額從600美元拉高至2,000美元，白宮與國會因此陷入矛盾，增加了市場對前景的不確定性，但由於該案在參眾兩院表決時獲得確保否認無效的多數人支持，因此即便川普反對，該方案仍將成為法律。
對於川普提議將個人補助金額拉高一事，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），周二也表示同意看法，她在推特上指出，民主黨議員準備於本周提出此案。
與此同時，川普於周三否決了攸關7,400億美元國防年度預算的國防授權法案，眾議院預計將於28日加開院會重新表決。
數據方面，截至12月19日為止，美國上周首次申領失業救濟金人數計80.3萬人，優於前值的88.5萬人，亦低於經濟學家預估的88.8萬人。持續申領人數為533.7萬人，優於預期的556萬人。
由於美國疫情反彈，聯邦與地方政府加強防疫措施，再度衝擊經濟活動，支撐美國經濟的消費者支出仍深陷低迷，11月個人消費支出月減0.4％，為4月以來首度下滑。
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