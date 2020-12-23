蘋果強攻電動車 股價創高

路透周一披露蘋果將於2024年生產自有品牌電動車，刺激蘋果股價連兩天強勢上漲，最高一度衝破歷史新高，不過分析師對於蘋果切入汽車市場反應卻是兩極，質疑者認為低利潤的汽車製造業務不符蘋果的營運策略，看好者則認為是蘋果長期營運新成長來源。

在路透相關報導出爐後，蘋果周一逆勢收高1.2％，周二持續飆升，盤中最高來到134.40美元，突破9月1日的134.18美元收盤歷史高點，尾盤則壓回至以131.88美元做收，大漲2.9％。

根據路透指出，蘋果可能於2024年開始生產電動汽車，且會採用自家研發的電池技術。

報導再度點燃蘋果切入汽車市場的議題，蘋果進軍汽車市場的消息最早於2015年就出現，但蘋果始終未就相關傳聞發表評論。

華爾街分析師對此消息有兩極反應。支持者認為以蘋果的財力與電動車前景來看，進軍電動車市場確實是好的策略。

電動車市場商機龐大，且已是未來汽車市場的主流趨勢，特斯拉就是最明顯的例子，今年特斯拉營收獲利均繳出亮眼成績，帶動股價暴漲逾600％。

Baird分析師波爾（William Power）周二發表研究報告指出，汽車市場商機多達好幾兆美元，「更是具有全球性長期成長的機會」，預估特斯拉今年全年營收可達422億美元，成長幅度高達四成，若是蘋果推出自有品牌電動車，對營收的加成效果難以想像。

但也有分析師提出質疑，特別是蘋果目前核心業務是生產高毛利的手機、電腦與配件，而汽車製造卻是資本密集但低毛利的行業。

花旗分析師蘇瓦（Jim Suva）在研究報告中表示，「蘋果本來就會對許多領域進行研發，所以媒體再度出現蘋果有關汽車研發的計畫，我們並不意外，但是由於汽車業務的獲利率相當低，我們對於蘋果將投入汽車的製造，保持高度的質疑。」

Apple Car將提前上路 供應鏈搶單

特斯拉最大勁敵將提前問世！蘋果首款電動車「Apple Car」最快可望於明年9月發表，蘋果股價22日創新高。法人看好，電動車成長趨勢，相關台廠有望受惠，包括產品可以搭載於電動車上的蘋果供應鏈，及部分特斯拉供應鏈，皆可望大啖Apple Car商機，帶動崧騰、界霖及和勤23日股價漲逾4.5％，電動車概念股上攻。

蘋果電動車有望提前上路，供應鏈透露，其原型車已於美國加州上路測試，且已開始由零組件開始催貨，包括和大、貿聯-KY、和勤、富田等多家台灣車用零組件廠均已入列首波供應鏈，台灣汽車供應鏈已出現「爆單」。除被點名進軍Apple Car供應鏈的精密金屬沖壓廠和勤股價上揚4.59％外，崧騰、界霖、乙盛-KY、胡連、順德等特斯拉概念股漲幅則介於2～5％。

法人預估，Apple Car相關供應鏈商機可望於明年發酵、2022年爆發。此外，亞馬遜（Amazon）與電動車新創團隊Rivian打造之電動貨車，亦預計於明年在美國上路。在「美國雙A」助力下，台廠紛紛啟動擴產、擴廠，其中和勤目前正進行兩岸擴產，台灣全興廠亦預計於年底完成量產，嘉興新廠第五車間擴廠則於明年第二季完成搬遷。

第一金投顧董事長陳奕光表示，Apple Car應仍在設計雛型階段，相關個股受消息面激勵，股價有所表現；目前電動車進度以Android Car最為領先，目前已組織多家協力廠加入MIH電動車開放平台大聯盟，預計將於明年年中問世。此外，未來則將演變為特斯拉概念股加Apple Car概念股，成為明年市場主旋律。

目前各大電動車廠皆尚未明確證實其供應鏈，陳奕光分析，投資人可先布局特斯拉概念股，並點名上游晶圓代工台積電，及電池相關的IC設計、電源管理IC（Power IC）、被動元件為首波受惠者；至於電機部分的和大、貿聯-KY等周邊產品，股價反映速度較慢。

永豐期貨副總經理廖祿民則認為，車電部分牽涉到安全性考量，原先的特斯拉供應鏈具備通過認證之優勢，未來可望同步打入Apple Car供應鏈，兩者概念股將出現重疊。此外，就整合方面，鴻海集團於車用電子亦有所布局，國巨集團在車用產品方面營收比重大升。

車用電子迎錢潮 大股東狂買自家股

蘋果電動自駕車Apple Car傳聞將在2021年9月亮相，挾著龐大商機，車用電子業者迎來產業爆發期。台股車用電子相關供應鏈已提前嗅到拉貨力道，大舉買回自家持股，有朋程、凱美、金山電、楠梓電、精成科等。

春江水暖鴨先知！近期台股上市櫃公司大股東買回持股有一個共同的特色，集中在車用電子相關供應鏈的大股東，齊心看好公司布局車用的未來遠景。

第一金投顧董事長陳奕光認為，電動車近期題材強勁，主要是5G發展順暢，可望順利把自駕車的潮流推上顛峰，從美國電動車大廠特斯拉（Tesla）開創車用電子的新商機開始，到蘋果打造Apple Car電動自駕車，對電子業者言而，衍生出的機會及商機必須緊緊抓住。

布局電動車的IGBT Module的朋程董事長盧明光及大股東中美晶及從今年5月陸續分批買進朋程，中美晶合計買了五個月，合計買超1,533張，盧明光買入三個月，合計買超170張。

國巨集團成員凱美董事長翁啟勝從今年7月至11月期間，除了9月未買入外，其餘四個月均回補自家股票，合計買入210張。由於今年10月國巨與鴻海結盟推「國巨專案計畫」朝著電動車充電市場板塊發展，市場看好鴻海對凱美的拉貨動能及業績展望。

此外，凱美也在今年10月及11月兩個月連續買入金山電，合計買超3,410張，11月底持股已達1.59萬餘張。

特別的是凱美除了買回自家股票也持續加碼金山電，足以顯示國巨集團對車用市場的雄心壯志。

至於，布局車用PCB板的楠梓電旗下董事節能互利公司也是10月及11月分批回補，兩個月合計買入407張。

華新集團旗下的精成科也積極提升PCB車用板占比，第三季毛利率衝至20.53％，該公司董事長焦佑衡在今年8月及11月兩個月內分別回補500張及1,000張，合計買入自家股票1,500張。