全球電玩產值 超車運動+電影

拜疫情讓更多人宅在家所賜，使今年電玩遊戲銷售勁升兩成至接近1,800億美元，這使電玩業規模超出運動與電影業的加總。專家認為，在新一代Playstation與Xbox上市的帶動下，2021年電玩產業仍可延續今年動能。

根據IDC資料，2020年全球電玩遊戲銷售將由去年的1,502億美元躍升20％，上看1,797億美元，此規模甚至超出全球電影與運動業估計產值的總合。根據美國電影協會（the Motion Picture Association）數據，2019年全球電影產業銷售首度突破1,000億美元，另據PwC預期，今年全球運動業收入約達750億美元。

運動業與電影業皆深受新冠病毒的打擊，反觀疫情使宅經濟當道，推升電玩業將有兩位數的增長，成長幅度高於先前兩年的約6～9％。專家預期，儘管新冠病毒疫苗問世，但索尼（Sony）與微軟（Microsoft）推出最新主機以及新遊戲升級的帶動之下，明年電玩業將持續展現強勁增長。

IDC遊戲研究部主管沃德（Lewis Ward）指出，「有效、便宜而且足以供應全球的疫苗出現之後，電玩業成長將會減速，但我更確定到明年底時，仍還有數十億需要疫苗的潛在人口。因此我預估成長減速要到2022年才發生。」

近來電玩產業蓬勃發展，歸功於玩遊戲的平台更多元化。相較於過去必須在遊戲主機和電腦玩遊戲，如今數位副本遊戲銷售、行動遊戲、應用程式購買免費增值（Freemium）遊戲、跨平台遊戲等皆急速崛起，吸引更多人加入玩遊戲的行列。

沃德指出，目前遊戲業最大的成長動能來自行動遊戲，中國在智慧型手機與平板遊戲銷售更是扮演要角。若不計遊戲內置廣告收入，今年全球行動遊戲市場預料大增24％至877億美元，