美11月個人支出 4月來首跌

美國官方23日公布多項數據顯示，在新冠疫情延燒、防疫措施持續之下，美國上周初領失業救濟金人數雖降至約80萬人，但仍維持在相對高水平，11月個人消費支出月減0.4％，此為4月以來首度下滑，顯示勞動市場復甦速度緩慢、消費者削減支出。

由於耶誕假期的緣故，美國勞工部提早一天公布失業救濟數據。數據顯示，上周（19日止）初領失業救濟人數經季調後約80.3萬人，較前周（12日止）89.2萬人減少8.9萬人，優於分析師預期88.5萬人。

儘管每周初領失業救濟人數比起3月底疫情爆發時的686.7萬人下降不少，但依然高於2007～2009年經濟衰退時期的高點66.5萬人。

前周續領人數從前一周下降17萬至533.7萬人，顯示仍有許多家庭仰賴失業救濟金維持生活。

經濟學家指出，儘管國會本周通過新一輪紓困案，加上新冠疫苗施打規模擴大，但多項經濟數據表現疲弱，估美國第四季經濟成長可能大幅放緩，明年首季恐陷入衰退。

商務部公布，11月耐久財（指使用壽命3年以上的商品）訂單經季 調後月增0.9％，低於10月的月增1.8％與市場預期的月增0.3％。此為連7個月上升，主因在於運輸設備訂單暴增1.8％。

至於11月扣除飛機後的非國防資本財訂單月增0.4％，不如10月的月增1.6％。此項目被外界視為最能反應企業投資狀況。

商務部亦公布，11月個人消費支出月減0.4％，遠不如10月的月增0.3％，這是4月支出開始復甦以來首度下滑，亦低於市場預期的月減0.2％。11月個人所得月減1.1％，遠不如市場預期的月減0.3％。

消費者支出為推動美國經濟成長的主力，占美國經濟產出逾三分之 二。但美國近日疫情復燃，聯邦與地方政府加強防疫作為，連帶影響經濟活動，導致消費者減少支出、企業持續裁員。