穆斯克曝特斯拉曾想賣給蘋果 卻吃閉門羹

電動車龍頭特斯拉2018年陷入Model 3生產瓶頸，公司瀕臨破產邊緣，執行長穆斯克22日推文抖出當年秘辛，透露他曾找上蘋果想賣特斯拉，但蘋果執行長庫克興趣缺缺，給他吃了閉門羹。

穆斯克周二在推特發文寫道：「在Model 3 計畫最低潮時期，我聯繫庫克想討論蘋果收購特斯拉的可行性（當時我們的市值只有目前的十分之一），但他拒絕和我們碰面。」

穆斯克選在此時爆料當年內幕，應是與蘋果自產的電動車Apple Car預計2024年量產有關。《路透》周一報導，蘋果正在開發電動車專用的磷酸鋰鐵電池（lithium iron phosphate），穆斯克周二對此提出質疑。

他推文寫道：「若傳聞是真那就怪了。特斯拉上海廠生產的中程車已應用磷酸鐵（iron-phosphate），從電化學角度來看，使用單體電池是不可能，因為其最大電壓只到～100X太低。或許他們的意思是將多個單體電池綁在一起，就跟我們的結構性電池包一樣。」

這是穆斯克罕見承認，他曾考慮放棄自己一手打造的特斯拉控制權，特斯拉從未在季度申報文件中提及此事。特斯拉今年來股價狂飆近700％，市值突破6,000億美元，比前9大傳統汽車製造商的市值總和還高。

面對蘋果跨足電動車推Apple Car的野心，穆斯克2015年曾出言譏諷。他當年受訪時說：「他們雇用了被我們解雇的人。我們常開玩笑說，蘋果是特斯拉的墳場，如果你在特斯拉混不下去，就去替蘋果效力吧！」

2018年7月，蘋果延攬前員工、特斯拉首席工程師菲爾德（Doug Field）回鍋。當時特斯拉曾發聲明暗酸，蘋果有的是財力挖走特斯拉的重要人才，「特斯拉的前路艱險，我們營收比蘋果少100倍，他們當然付得起高薪。」

蘋果從未公開承認有造車計畫，但庫克曾鬆口在開發「自動系統」，可用於自駕車或做其他用途。

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