今(12/23)日國際財經新聞重點摘要:

1.日銀:檢討購買高風險資產與通膨目標值達成

日本央行於18日做出決議,維持負0.1%的主要短期利率,以及0%的10年期公債殖利率曲線目標不變後。

23日公布的日本利率會議決策紀錄顯示,日本央行於10月份時,就開始討論如何將大規模刺激方案的再延續下去,其中一位央行委員呼籲,日央行應檢視現行大規模購買高風險資產行為,並做出適當調整。

由於日央行看到景氣緩步邁向復甦,故在10月採取貨幣穩定政策,並提供充分金流給資金不足的公司行號,好讓安以度過難關。

9名成員中,有位委員表示,日本央行需要考慮是否對一些像指數股票型基金(ETF)等高風險資產的現行購買方針,做出適當調整。這位委員接著說,有鑑於貨幣寬鬆政策可望延續下去,日本央行應進一步研議,如何增長貨幣寬鬆持續性,以便日後不得不進場購買這類金融商品時,到時候又會有出手困難的問題發生。

又有另位央行委員補充,日本央行若將把寬鬆利率政策再延長的話,可能會耽誤對日本日後經濟成長來說,實為重要的結構性改革。至於日本央行欲達成2%通膨目標值,也有委員提出,在對抗疫情衝擊景氣的持久戰中,應該更認真地討論政策達成性。

在一項被稱為殖利率曲線控管政策下,日本央行透過大規模買債方式,將短期利率維持在負0.1%,也將10年期公債殖利率鎖在0%左右。同時,央行還買像ETF等高風險金融商品,設立放款機構幫助日本企業度過疫情難關。

所謂殖利率曲線,當其為正斜率時,表示投資人普遍預期未來短期利率將上升,反之亦然。

日本央行在10月份穩定其利率政策後,12月份除延長資金寬鬆政策外,也正著手研究更有效率的救經濟方式,並在2021年公諸於世。

(時報資訊 柳繼剛)

2.4大藥廠有信心 自家疫苗能對抗新變種病毒

德國BioNTech等至少4家藥廠都預期自家2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗能有效對抗在英國迅速傳播的新變種病毒,並為此展開試驗,結果應能在幾週內出爐。

路透社報導,德國生技公司BioNTech執行長沙辛(Ugur Sahin)今天表示,預料其信使核糖核酸(mRNA)疫苗仍能有效對抗變種病毒。BioNTech與美國輝瑞大藥廠(Pfizer Inc)合作,不到一年就讓疫苗取得批准。

美國生技公司莫德納(Moderna Inc)、德國CureVac藥廠和英國阿斯特捷利康公司(AstraZeneca Plc)也認為自家疫苗能夠對抗在英國引發混亂的變種病毒威脅。英國出現新變種病毒後,各國相繼發出禁航令,衝擊英歐之間的貿易活動,恐使這個國家更為孤立。

沙辛透過電話向記者表示:「科學上來說,這款疫苗誘發的免疫反應極可能可以用來對付這種變種病毒。」

沙辛表示,還需2週左右時間進行研究並蒐集資料,以獲得明確答案。

「這款疫苗含有1270多種胺基酸,而(變種病毒)只有9種序列發生變化,這代表99%的蛋白質仍然相同。」

這種名為B.1.1.7的變種病毒傳染力可能增加70%,並升高兒童染疫風險,令人擔憂。

變種病毒成了疫苗研發者的意外挑戰,不過mRNA的優勢在於科學家能迅速重新設計疫苗中的遺傳物質,以符合變異蛋白質中的遺傳物質,而修改傳統疫苗得採取更多步驟。

沙辛說:「原則上來說,mRNA技術的優點在於我們能直接開始設計完全模仿這種新變種(病毒)的疫苗。」

「技術上來說,我們可以在6週內提供新疫苗,當然這不僅是技術問題,我們還要看監管單位怎麼看待此事。」

輝瑞/BioNTech、莫德納和CureVac都利用mRNA技術研發疫苗,阿斯特捷利康則採取較傳統方式,利用在大猩猩身上發現的腺病毒將冠狀病毒遺傳物質傳送到人體,以激發免疫反應。

(中央社)

3.受夠被追問兒子醜聞 拜登一句話嗆記者卻糗了

美國總統當選人拜登昨(22)日在記者會上被福斯記者瘋狂追問兒子韓特的電郵門醜聞,記者拋問題問他是否認為兒子受到俄羅斯假新聞攻擊,他最終受夠,無奈笑著離開講台,離開前回頭連答3次「對、對、對」,認定兒子受到假新聞攻擊。

還不忘譏諷記者是「只會一招的小馬」,不過他這句話似乎講錯了,反被媒體和一票網友糾正。

綜合美國媒體「野獸日報」(The Daily Beast)、英國《太陽報》(The Sun)報導,周二下午的記者會結束前,拜登被福斯新聞(Fox News)記者杜斯(Peter Doocy)不斷追問他對韓特電郵門醜聞的看法,杜斯詢問他是否認為韓特深陷電郵門醜聞是遭到俄羅斯假新聞行動攻擊,只見拜登聽完問題後笑了出來,直接走下講台離開,當他離開時杜斯仍持續拋出問題。

拜登最終停下腳步,轉頭連回3次「對、對、對」,上帝愛你,「老兄,你是一個只會一招的小馬。」

他臨走前強調,「我向你保證,我的司法部將完全有自主權,針對該如何進行自己做決定。」他稍早也在記者會上保證,不會和自己的司法部長談論兒子的案件,強調「司法部長不是總統的律師」。

拜登譏諷福斯記者的畫面受到討論,因為他將「只會一招的小馬」的原文說成了「one horse pony」,原文應該是「one-trick pony」,不少網友在推特上嘲諷「他到底在說啥」,「說真的,人們怎麼會投給這傢伙?」

11月美大選登場前夕,《紐約郵報》(New York Post)披露取得的韓特筆電資料,揭露韓特與烏克蘭公司掛勾等證據,韓特因此陷入「電郵門」醜聞,儘管拜登認為韓特受到俄羅斯假新聞攻擊,不過美國國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)先前表示,沒有情報顯示俄羅斯參與此事。

文章來源:OH NEIGH! Biden calls reporter a ‘one horse pony’ in ANOTHER gaffe after insisting Hunter laptop scandal is a Russian plot

文章來源:Biden Calls Fox News Reporter ‘One-Horse Pony’ After Hunter Question

(中時新聞網 吳映璠)

4.洗刷罪名 川普特赦大放送 多位「通俄門」大咖樂翻了

距離卸任不到1個月的美國總統川普再次公布特赦名單,此次特赦人數多達15位,其中包括涉及2016年「通俄門」案、並在特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查下認罪的川普前外交顧問巴帕多普洛斯(George Papadopoulos)以及律師范德斯旺(Alex van der Zwaan);另外,多位共和黨議員,以及2007年射殺伊拉克平民的4名美國「黑水」私營警衛公司前雇員等人也在名單中。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)與路透社報導,巴帕多普洛斯與范德斯旺兩人,皆是通俄門案的要角。巴帕多普洛斯坦承替川普陣營與俄方牽線,俄方也同意提供民主黨總統參選人希拉蕊的黑資料。

且巴帕多普洛斯在通俄門調查中向聯邦調查局幹員說謊,因此判刑14天;而岳父是俄羅斯億萬富豪傑爾曼汗(German Khan)的范德斯旺,也同樣在通俄門調查中說謊,被罰入獄30天並罰款2萬美元。

雖然穆勒調查中,巴帕多普洛斯被稱是「罪行嚴重,且損傷政府通俄門調查」,白宮仍表示,「今日的特赦,有助於修正打壓許多人的穆勒調查所犯之錯」。

特赦名單中也包括2名前共和黨議員,包括涉嫌濫用25萬美元競選基金的加州共和黨眾議員韓特(Duncan Hunter),以及涉及內線交易遭起訴的共和黨籍眾議員、知名的川普支持者的柯林斯(Chris Collins)。

CNN報導指出,這份特赦名單是在川普在國會的盟友以及保守派媒體推薦下所做出。在名單中,在白宮宣布特赦的同時,也另外宣布5人減刑,其中包括犯下詐欺與洗錢的前德州眾議員史塔克曼(Steve Stockman)。

白宮在聲明中指出,今年已高齡64歲的史泰克曼因在獄中染上新冠,以其健康狀況為由而減刑。

川普於11月25日才剛特赦首位在「通俄門」案而被起前國安顧問佛林(Michael Flynn),而他也於本月初建議川普宣布「有限度的戒嚴令」,並且要求在軍方的監督下重新舉行總統大選。

文章來源:Trump announces wave of pardons, including Papadopoulos and former lawmakers Hunter and Collins

(中時新聞網 馮英志)

5.川普卸任前 大舉安插貼身幕僚進入公共機構

即將卸任的美國總統川普雖然公開否認敗選,今天卻將身邊多名重要幕僚指派到公共機關董事會任職,此一跡象顯示,即使川普拒絕認輸,也已打算離開白宮了。

川普預定於明年1月20日交接給民主黨總統當選人拜登(Joe Biden),今天指派他的堅定捍衛者、前美國駐德國大使格瑞尼爾(Richard Grenell)任職於華府地區猶太人大屠殺紀念館委員會(United States Holocaust Memorial Council)。

川普也指派貼身幕僚希克斯(Hope Hicks)加入傅爾布萊特外國獎學金委員會(Fulbright Foreign Scholarship),這是一個聲譽卓著的獎學金計畫,為留學美國的外籍學生與海外美國學生提供獎學金。希克斯於2015年加入川普的競選團隊,當時她才26歲,而在此之前她任職於川普集團(Trump Organization)。

前白宮發言人葛里向(Stephanie Grisham)也將加入顧問組織國家教育科學協會(National Council for Educational Sciences)。

川普最近數週才剛公布了一批類似人事案,而根據今天的新聞稿,川普這次指派40多個職位,他也將前佛羅里達州檢察長邦迪(Pam Bondi)安插在華府有名的約翰甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)董事會中。

早前當聯邦參議院審理川普彈劾案時,邦迪就是法律團隊人員之一,負責為川普辯護;而最近川普陣營尋求推翻拜登勝選局面,邦迪也加入了律師陣容。

(中央社)

6.收緊管制 英企回報受衝擊

英國工業聯合會(CBI)周三表示,英國政府在11月收緊了新冠管制,加深了對企業活動的打擊,該協會並呼籲政府提供更多支援。

CBI每月調查的企業成長指標顯示,企業對於截至12月的前三個月,回報成長的企業淨餘額為-21,較前一個月調查的-16更糟,儘管已經遠離疫情嚴重的6月的-71。

該調查在上一星期進行,當時英國倫敦尚未出現新的變種新冠病毒。

CBI執行長解釋,數據顯示,私人部門的企業活動持續減少,英國的第二波封鎖特別對服務業產生影響。另外,與歐盟的貿易關係將在年底到期,英國企業正面臨不確定性。

對於未來三個月的預期指標為-18,較11月的測量有所改善,但是也暗示了明年初的復甦微弱。

經濟學家表示,政府最新將新冠管制延長到1月,可能會將英國經濟推向新的衰退。CBI呼籲,有鑑於管制措施的再收緊,政府有必要再重新檢視對企業的支援。

(時報資訊 張朝欽)