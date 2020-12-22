美股｜道瓊跌200點 蘋果紅了助那指收新高

美股道瓊、標普收低 蘋果推升那斯達克收新高

2019冠狀病毒疾病變種病毒令人憂心，加上經濟數據令人失望，壓過美國國會通過振興案的利多，美股道瓊和標普指數周二收低，但那斯達克指數在蘋果公司股價推升下收在新高。

知情人士告訴路透社，蘋果公司（Apple Inc）持續開發自駕車技術，現在放眼2024年生產客用車，還可能用上其突破性的電池技術。消息傳出後，蘋果公司股價22日收盤大漲2.8%。另外，軟體業巨擘微軟股也力挺多方，上漲0.61%，電腦大廠HP係報漲0.67%。

不過，受制新冠病毒變種疫情再起影響，美銀、富國銀行、摩根大通等金融股都重挫；另外，半導體巨擘英特爾及甫登場標普指數行列兩天的電動車大廠特斯拉，都持續下挫。

備受台股投資人關注的聯電ADR，周二也重挫3.09%，台積電ADR則下挫0.85%，日月光投控ADR係下跌1.95%。

道瓊工業指數下跌200.94點或0.67%，以30015.51點作收。標準普爾指數下挫7.66點或0.21%，收在3687.26點。科技股那斯達克指數上揚65.40點或0.51%，收12807.92點。

（工商時報 數位編輯）

跌深反彈 歐股收高

由於英國出現傳染力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）變種病毒株，投資人尋求避險，歐股在昨天重挫後跌深反彈，今天收高。

倫敦FTSE 100指數上漲36.84點或0.57%，以6453.16點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚171.81點或1.30%，收在13418.11點。

巴黎CAC 40指數攀升73.52點或1.36%，收5466.86點。

（中央社）