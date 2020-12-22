新紓困案通過 美國每人可領600美元

美國國會周一（21日）以壓倒性票數通過9,000億美元財政紓困案方案，為協助受新冠疫情衝擊的家庭、企業與其他受困對象提供資助。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）並表示，在總統川普簽署生效後，最快下周民眾就可拿到600美元的現金補助。

參議院周一以92票贊成、6票反對，通過這項因應疫情的9,000億美元紓困案，以及到明年9月底的2021年度1.4兆美元聯邦政府支出案。國會先前計畫要把這兩案包裹一起進行投票。在參議院表決前，眾議院也以359對53票批准這項包裹案。

周一過關的9,000億美元紓困案也是美國有史以來第二大經濟刺激案，僅次今年3月通過的2.3兆美元援助法案。

這項長達5,593頁的紓困案，主要內容包括向成年人與孩童每人發放600美元現金、每周加發300美元的失業救濟補助再度延長11周、繼續對中小企業提供3,000億美元救助措施，以及斥資逾500億美元在發放新冠疫苗、病毒篩檢與進行疫情追蹤等。

參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）聲稱，這項法案並不完美，但兩黨議員均認為將對民眾帶來一定程度幫助，「美國民眾已經等的夠久了！」

民主黨議員雖然也對該紓困案通過感到欣慰，但表示其規模仍不足以滿足美國民眾的需求。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）雙雙強調，等到明年1月拜登上任後，他們將施壓要求通過更多補助。

拜登周二（22日）推文讚揚最新通過的紓困案，但他也補充工作並沒有結束，「新的一年開始，國會需要立即著手對疫情規畫提供支撐。」

財長穆努欽周一接受媒體訪問提到，符合領取現金資格的民眾將從下周起就可看到款項入帳。他說包括孩童在內的每位民眾都可獲得600美元現金。但該措施有排富條款，年所得超過9.9萬美元者將被排除在外。