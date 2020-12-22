防疫金招牌掉漆！韓國染疫死亡連2天創新高

韓國周二連兩天每日確診人數已降至千人以下，但每日染疫死亡者卻連兩天走高，續創歷史新紀錄。

韓國疾病管理廳（KDCA）表示，韓國又多增869名確診病患，其中824名為當地案例，使得目前一共有51460位韓人染疫。

不過，與21日926位確診者，20日1097位，19日1053位和18日的1062位相比，韓國每日染疫人數明顯減少。

然而，最新數據指出又有24位染疫者喪生，也將總死亡人數推升至722人。同時，這是韓國連續第二天，創下因新冠肺炎犧牲生命最高紀錄，韓國目前疫情致死率為1.4%。

由於上周單日確診病例居高不下，並達到歷史最高水位，韓國衛生部門也正考慮，是否將防疫警告一口氣提升至最高等級。目前大首爾地區疫情警報為2.5級，再向上提升1級就是最高等級3。除首爾首都圈外，韓國其餘地區則為等級2。以上社交距離政策，預計先實施至12月29日。

提升警報等級容易，但經濟發展肯定受到打擊。所以現在韓國相關部門都想破了頭，看要如何不限制社交活動下，又能有效抑制病毒傳染。目前韓國不是全面封鎖商業活動，而是讓小本生意照常營業，只針對病毒傳播重點營業場所。

韓國政府也將從23日起至隔年元月3日止，嚴禁大首爾地區5人以上群聚活動。韓國總理表示，在即將到來的聖誕節和新年假期間，滑雪勝地與知名旅遊勝地將關閉，希望藉此能遏制病毒傳播。不過，包括療養院和教堂在內的場所，群聚感染事件卻層出不窮。

韓國染疫患者日漸增多，醫療系統壓力也跟著加大。18日韓國衛生當局甚至向私人醫院發出罕見病床徵用命令，就是要以確保一旦染疫時，就有病床可接受醫療。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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